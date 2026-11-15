Kesin karar: Wenger, Infantino'yu görevden alma konusundaki tutumunu belirledi

Arsene Wenger, Avrupa Futbol Birliği (UEFA) yetkililerinin Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkanlığı için Gianni Infantino'ya karşı yarışma talebini reddetti.

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77 yaşındaki efsanevi Fransız teknik direktör, önümüzdeki mart ayında yapılması planlanan FIFA başkanlık seçimlerinde tartışmalı isim Infantino'yu koltuğundan etmeye aday olabilecek isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

İngiliz "Times" gazetesinin aktardığına göre, Wenger, futbolun önde gelen yetkilileriyle yaptığı istişarelerin ardından başkanlık yarışından çekildi; bu, UEFA'nın mevcut FIFA başkanını değiştirme çabalarına ağır bir darbe oldu.

Avrupa Birliği, Fransız teknik direktörün mevcut başkana karşı ciddi bir rekabete girişebilecek, uluslararası düzeyde yeterli güvenilirliğe sahip az sayıdaki isimden biri olduğunu düşünüyordu.

Buna karşılık edinilen bilgiler, FIFA içindeki önde gelen bazı isimlerin Wenger'i aday olmaması yönünde teşvik ettiğine işaret ediyor. Böylece eski Arsenal teknik direktörü, kendisini mevcut görevine atayan adama rakip olmama kararını sonunda verdi.

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Wenger, geçen yıl Arsenal ile 22 yıl süren olağanüstü kariyerini noktaladıktan sonra, 2019 yılından bu yana FIFA Dünya Futbolu Gelişim Departmanı Başkanı görevini yürütüyor.

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Wenger'in bu kararı, önümüzdeki Dünya Kupası edisyonlarının ticari paylarının özel sektör yatırımcılarına satılmasını öngören tartışmalı bir öneri nedeniyle UEFA ile Infantino arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

"FIFA Forward Kurumu" olarak bilinen bu proje, sonunda terk edilmeden önce dünya genelindeki futbol kuruluşlarından geniş bir itiraz dalgasına yol açmıştı.

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Wenger, söz konusu önerilerden kamuoyu önünde kendisini uzak tutmuş, bunlardan ancak medya haberleri aracılığıyla haberdar olduğunu vurgulamış ve önerilerin geri çekilmesini memnuniyetle karşılamıştı.

UEFA, 2016 yılından bu yana FIFA başkanlığını yürüten Infantino'ya karşı gerekli güvenilirliğe sahip bir rakip bulmak için aylarını harcadı.

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Buna rağmen 56 yaşındaki Infantino, Afrika ve Asya'daki futbol kuruluşlarından büyük bir destek almayı başardı ve bu durum seçim öncesinde konumunu güçlendirdi.

Japon futbol yetkilisi Kozo Tashima, Infantino'ya rakip olma niyetini halihazırda açıkladı; UEFA ise çarşamba günü sona erecek aday gösterme süresi dolmadan önce hâlâ başka bir aday arayabilir.

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Seçime katılmak isteyen her adayın en az beş ulusal futbol federasyonunun desteğini alması gerekiyor. Seçimlerin ise 18 Mart'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılmasına karar verildi.

Wenger, kulüple geçirdiği olağanüstü kariyeri boyunca Arsenal'e üç Premier Lig ve yedi FA Cup şampiyonluğu kazandırmasının ardından futbol dünyasında en saygın isimlerden biri olmayı sürdürüyor.