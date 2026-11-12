Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, geleneksel rakip Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in "asil" takımla serüveninde son noktayı koyuyor.

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Al Ahli, Roshn Ligi'nin ertelenen dokuzuncu hafta maçında Al Nassr'ı 20 Kasım'da Cidde'deki Al Inmaa Stadı'nda ağırlayacak.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesi, Al Ahli yönetiminin şu anda, ezeli rakibi Al Nassr'a karşı oynanacak beklenen klasik maçtan önce Bosic ile olan sözleşme ilişkisini sona erdirmek amacıyla uygun bir formül bulmaya çalıştığını belirtti.

Ancak şu andaki durum, ayrılık işlemlerinin bu ana kadar kesin olarak sonuçlandırılmaması nedeniyle, Hollandalı teknik direktörün Al Nassr'a karşı oynanacak klasik maçta Al Ahli'nin teknik direktörü olacağına işaret ediyor.

Al Ahli taraftarı, şu anda yaşanan olumsuz sonuçlar nedeniyle Hollandalı teknik direktörü takımın teknik direktörlüğü görevinden almak amacıyla sosyal medya üzerinden "Bosic'in ayrılması bizim talebimiz" başlıklı güçlü bir kampanya başlatmıştı.

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Bu kampanyanın şiddeti son dönemde, özellikle "Al Ahli"nin Suudi Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Al Shabab karşısında 6-1'lik ağır bir yenilgiye uğramasının ardından arttı.

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Bosic, Al Ahli'nin teknik direktörlük koltuğuna geçen ağustos ayında gelmiş, bu görevi Newcastle United'ı çalıştırmak için beklenmedik bir şekilde ayrılan Alman Matthias Jaissle'ın yerine devralmıştı.

Cidde ekibini çalıştırmaya başladığından bu yana Bosic 18 maça çıktı; bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez yenilgi yaşadı.

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Al Ahli, Suudi Lig puan tablosunda 7 galibiyet ve 4 yenilgiden topladığı 21 puanla altıncı sırada yer alıyor ve zirvede oturan Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde bulunuyor.

Buna karşılık Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı grubunda 2 galibiyet ve 2 beraberlikten topladığı 8 puanla altıncı sırada yer alıyor ve şu ana kadar hiçbir yenilgi almadı.

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Kral Kupası'nda ise Al Ahli, Al Anwar'ı 2-1 mağlup ederek son 32 turunu geçmeyi başardı ve son 16 turunda 11 Ocak Pazartesi günü Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadı'nda Al Ula ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Ayrıca "Al Ahli", Kuveyt'te düzenlenecek Suudi Süper Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor; 20 Aralık günü Al Qadsiah ile karşılaşacak ve turu geçmesi halinde finalde, ayın 23'ünde Al Nassr ile Al Khaleej maçının galibiyle karşılaşacak.

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Al Ahli'nin, mevcut uluslararası ara döneminde milli takımlarıyla forma giyen ve başında Suudi ikili Firas Al Buraikan ile Ziyad Al Johani'nin bulunduğu 5 oyuncunun yokluğunda önceki gün çarşamba günü Al Nassr maçı hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.

Listede ayrıca Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao, Türk defans oyuncusu Merih Demiral ve Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana da yer aldı.