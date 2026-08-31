Liverpool, Hollandalı forvet Cody Gakpo'nun devam eden yaz transfer döneminde Manchester City'ye transferi konusundaki tavrını netleştirdi.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Liverpool, Gakpo'yu kadrosuna katmak için Manchester City'den gelen 80 milyon sterlinlik teklifi reddetti; böylece oyuncu, önümüzdeki dönemde Liverpool'da kalmaya daha yakın hale geldi.

27 yaşındaki Gakpo, Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'den Liverpool'a transferinin tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak Enzo Maresca'nın takımına geçmek istiyordu.

Liverpool, 75 milyon sterlinlik başlangıç teklifini ve buna ek olarak 5 milyon sterlinlik bonusları reddettikten sonra, tüm taraflar artık doğrudan temaslar aracılığıyla anlaşmanın iptal edildiğini teyit etti.

Manchester City ise şimdi tüm dikkatini, mevcut yaz transfer dönemi boyunca kadrosuna katmaya ilgi gösterdiği Chelsea'li Enzo Fernandez ile anlaşma girişimlerine odaklamış durumda.

"The Athletic" gazetesi Cumartesi günü, tüm tarafların anlaşmaya varmak için görüşmeler yürüttüğü sırada Gakpo'nun Manchester City'ye transfer olmaya karar verdiğini bildirmişti.

Gakpo, Liverpool'un Premier Lig'deki ilk iki maçında ilk 11'de yer almış, Newcastle United ile 2-2 berabere kaldıkları maçta bir gol atmış, Cumartesi günü kendi sahasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldıkları maçta ise bir asist yapmıştı.



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