Kesin hüküm: Adalet, Rubiales'i Tebas'la uzun süren mücadelesinde haklı çıkardı

La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales ile yaşadığı uzun mücadelesini kaybetti.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'nin Birinci Ceza Hukuku Dairesi, İspanya Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales'i, La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas'ın 2019 yılında yaptığı şikâyette aklamış oldu. Tebas, Rubiales'i UEFA üyelerinin bir toplantısını onayları olmadan kaydetmekle suçlamıştı.

Dolayısıyla İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'nin kararı, Javier Tebas'ın, 17 Şubat'ta verilen ve Luis Rubiales'i İspanya Ligi Birliği Başkanı'nın söz konusu görüşmeleri kaydetmekle ilgili yönelttiği suçlamalar bakımından aklayan Ceza İstinaf Mahkemesi kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetmektedir.

Aynı şekilde, İsviçre mahkemesinin 29 Temmuz tarihli kararı, Javier Tebas'ın yasal süreçte doğan masrafları ödemeye mahkûm edilmesini de onaylamaktadır.

Karar, İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanından büyük memnuniyet gördü. Rubiales, İspanya Haber Ajansı'na (EFE) yaptığı açıklamada "çok mutlu olduğunu, çünkü kararın artık kesinleştiğini" ve "yedi yılın ardından adaletin yerini bulduğunu" söyledi. Ayrıca bu kararın, Tebas'ın "gerçek ve doğrulukla ilgisi olmayan, tamamen farklı çıkarlara sahip bazı medya kuruluşlarının yardımıyla sürekli olarak yalanlarla imajını lekelemeye çalıştığını" da ortaya koyduğunu belirtti.

Rubiales, "kendisinin ve ekibinin maruz kaldığı asılsız suçlamalar karşısında hukuka uygun davranış biçiminde ve masumiyetinde" ısrar etti ve "adaletin sağlanması için mücadeleye" devam edeceğinin altını çizdi.