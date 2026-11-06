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Jean Matteo Bahoya, transfer döneminin son gününde Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak ayrıldığında, er ya da geç SGE'ye yüklü miktarda para kazandıracağı neredeyse kesin görünüyordu. Ancak anlaşma artık ciddi biçimde tehlikede.

Leeds United, yazın iki milyon euro kiralama bedeli karşılığında Bahoya'yı kadrosuna kattı. Eintracht ile yapılan anlaşmada ayrıca, 21 yaşındaki oyuncunun onuncu resmî maçına çıkması hâlinde devreye girecek 30 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi yer alıyordu.

İngiltere'de iki ek kupa organizasyonu da varken normalde kolayca ulaşılabilecek bu sayıya Bahoya'nın erişemeyebileceği, SGE yöneticilerinin aklından bile geçmemiştir. Ancak bu ihtimal gerçekten gerçeğe dönüşebilir.

Bahoya şu ana kadar üç Premier League maçında yalnızca 11 dakika süre aldı. Beş maçta ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Teknik direktör Daniel Farke'ye göre bunun haklı nedenleri var.

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Farke, son üç haftadır yerel süpermarkette haftalık alışverişini yaptığı "her seferinde" kendisine Bahoya'nın durumunun sorulduğunu ve genç Fransız oyuncuya daha fazla süre vermesinin istendiğini The Athletic'e anlattı.

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"Geçen sefer yaşlı bir adam, 'Daniel, şu genç Fransız kanat oyuncusunu oynat. Olağanüstü bir oyuncu' dedi. Ben de 'Onu tanıyor musun?' diye sordum. 'Hayır, tanımıyorum' dedi. 'Peki onu nerede gördün?' dedim. 'Görmedim, sadece hakkında söylenenleri duydum' dedi. 'Demek hakkında söylenenleri duydun' dedim" diyen Farke, Bahoya'nın kendisine göre fiziksel açıdan henüz Premier League'e hazır olmadığını vurguladı.

Kanat oyuncusu hakkında Farke, "Oyununa biraz daha fiziksel güç katmalı. Karar verme becerisini, bitiriciliğini ve oyununun başka yönlerini geliştirmeli" dedi ve ekledi: "Hemen büyük bir etki yaratmasını ve bu seviyede bizim için fark oluşturmasını bekliyorsak üzgünüm ama bunun gerçeklikle ilgisi yok."

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Farke'ye göre bunun bir nedeni de Bahoya'nın Bundesliga'da, Eintracht formasıyla bile uzun süre tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmaması. 50 yaşındaki Alman teknik adam, "Bundesliga iyi bir ürün ama Bundesliga seviyesinde fark oluşturmak, dünyanın en iyi ligi olan Premier League seviyesinde fark oluşturmaktan daha kolay" diyerek görüşünü şöyle açıkladı: "Bir Bundesliga takımının yedek kulübesinden genç bir oyuncu transfer edip onun hemen fark oluşturmasını ve en önemli oyuncularımızdan biri olmasını bekleyemeyiz."

Bahoya'nın böyle bir oyuncuya dönüşmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Farke, bu bağlamda Georginio Rutter'ın üç yıl önceki benzer durumunu hatırlattı. Ocak 2023'te Hoffenheim'dan Leeds'e 40,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Rutter, başlangıçta kendisinden bir "süperstar" olarak beklenenleri karşılamakta zorlanmıştı.

Getty Images

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2023 yazından bu yana Leeds'in başında olan Farke, "Onunla ilgilendim, küçük bir bitki gibi suladım, her gün sarıldım ve sonra gelişip serpildi. Herkes onun adını söyledi, biz de onu inanılmaz bir bonservis bedeline sattık" diye hatırlattı. Rutter, Ağustos 2024'te 46,7 milyon euro karşılığında Brighton & Hove Albion'a transfer oldu. Fabian Hürzeler yönetiminde Premier League maçlarında genellikle sonradan oyuna girse de Conference League'de düzenli olarak uzun süreler alıyor.

Farke şimdi Bahoya için de Rutter'a gösterilen sabrın aynısını istiyor. "Kibarca ricam şu: Her basın toplantısında ve umarım süpermarkette sütümü, portakal suyumu ve koyu renkli Alman çavdar ekmeğimi alırken de bu genç oyuncunun ne kadar iyi olduğunu bana sormayın" diyen Farke, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona zaman tanıyın, nefes almasına izin verin, benimle çalışmasına izin verin. Sonra onu geliştirebiliriz."

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Bahoya, Ocak 2024'te Angers'den Eintracht'a sekiz milyon euro karşılığında transfer olmuş ve sonrasında zaman zaman SGE'nin ilk 11'inde düzenli olarak yer almıştı. Eintracht'taki son sezonunda 37 resmî maça çıkan Bahoya, dört gol ve dört asist kaydetti; toplam 1.646 dakika sahada kaldı ve 18 kez ilk 11'de başladı.