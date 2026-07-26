Ajax Amsterdam, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun kurbanına kapıyı kesin olarak kapattı ve Kraliyet Kulübü'yle bağını sonlandıran oyuncunun durumu iyice karmaşık hale geldi.

İspanyol Dani Ceballos, Kraliyet Kulübü'nün saflarında geçirdiği 9 yılın ardından Real Madrid'deki kariyerini noktaladı. İki taraf, 2027 yılına kadar uzanan sözleşmenin karşılıklı rızayla feshi konusunda anlaşmaya vardı ve oyuncu, bu ayın 1 Temmuz'undan itibaren serbest kaldı.

Bu adım, oyuncuyu yeni sezon planlarından çıkaran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda geldi.

Oyuncu, bu yaz transfer döneminde Ajax'a transfer olmaya oldukça yakındı ancak bir basın raporu, Hollanda kulübünün orta saha oyuncusuyla anlaşma müzakerelerinden kesin olarak çekildiğini doğruladı.

"Marca" gazetesine göre Hollanda kulübü, Endülüslü oyuncudan olumlu bir yanıt alamaması üzerine haftalarca süren yoğun temasları ve bekleyişi sonlandırdı.

Hollanda kulübü, oyuncu hâlâ İspanyol kulübüyle sözleşmeli olduğu sırada onun transferi konusunda Real Madrid ile ön mali anlaşmaya varmıştı; ancak transfer, oyuncunun talepleri nedeniyle gerçekleşmedi.

Ceballos'un transferinin önündeki başlıca engel, bu adım atılmadan önce Real Madrid ile sözleşmesini feshetmenin zorluğundaydı. Durumu daha da karmaşık hale getiren şey ise oyuncunun süregelen tereddütleriydi; zira Ajax'ın futbol kariyerini sürdürmek için ideal adres olduğuna tam olarak ikna olmamıştı.

Ajax yönetimi, belirsizlik durumundan ve net bir yanıt alamadan teklifini masada tutmaktan bıkınca müzakere masasından çekildi.

Bu nihai kararla Ajax, Ceballos ile ilişkisini tamamen kesti ve oyuncunun futbol geleceğini belirlemek için başka seçenekler araması gerekecek.