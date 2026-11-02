Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısını, Bavyera kulübüyle sözleşme yenileme görüşmelerindeki son gelişmeleri açıklamak için değerlendirdi ve iki tarafın yeni bir anlaşmaya varmaya yaklaştığını vurguladı.

Kısa süre önce Ballon d'Or'u kazanan Kane, yarın akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasında Bayern Münih'e liderlik etmeye hazırlanıyor. İngiliz forvet, teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarında temel bir yere sahip.

33 yaşındaki oyuncunun açıklamaları, mevcut sözleşmesinin sona ermeye yaklaştığı bir dönemde geldi. Bavyera kulübüyle olan bağlantısı bu sezonun sonunda sona eriyor; bu da son dönemde geleceğini ilgi odağı haline getirmişti. Nihayetinde oyuncu, görüşmelerin ilerlediğini ve yenileme dosyasının çözülmeye yaklaştığını açıkladı.

Harry Kane, Fransız Foot Mercato ağının aktardığına göre şunları söyledi: "Sanırım bu artık yalnızca birkaç günlük bir mesele. Hafta sonu boyunca verimli görüşmeler yaptık, bugün de bunları tekrarladık, yani evet, bir anlaşmaya varmaya yaklaştığımızı tekrar ettiğimi biliyorum, ama artık gerçekten çok yakınız; ayrıntılar, her sözleşmede olduğu gibi ayrıntı olarak kalıyor."

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Şunları ekledi: "Önemli noktaların büyük kısmı çözüldü ve bundan memnunuz, ancak her sözleşmede dikkat edilmesi gereken pek çok küçük husus ve sonunda avukatlar tarafından sonuçlandırılması gereken ikincil ayrıntılar bulunuyor."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Yani evet, genel olarak bunun haftalar değil, günler meselesi olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler bugün de iyi gitti ve umarım önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varabiliriz."