Kerosh, nadir bir rekorla Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Deneyimli Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz, üst üste beşinci kez Dünya Kupası’nda yer alarak bir rekoru egale ettikten sonra, zengin kariyerine yeni bir sayfa ekledi.

73 yaşındaki Queiroz, Perşembe sabahı erken saatlerde Panama ile oynanacak maçta Gana milli takımını yönetecek ve 2026 Dünya Kupası serüvenine başlayacak.

Queiroz, 2010 Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımını çalıştırarak başladığı ve 2014, 2018 ve 2022 yıllarında İran milli takımıyla arka arkaya üç turnuvada yer alarak devam ettirdiği olağanüstü yolculuğuna bir buçuk on yıldan fazla bir süre önce başlamıştı.

2026 Dünya Kupası’nın ilk maçına katılarak, Queiroz, 1986 ile 2002 yılları arasında arka arkaya 5 Dünya Kupası’nda 5 farklı milli takımı çalıştıran ünlü Sırp teknik direktör Bora Milutinović’in tarihi rekoruna ulaştı.

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Bora Milutinović'in rekoruna eşitlemesine rağmen, Kerosh, teknik direktörlerin Dünya Kupası katılım sayısı konusunda mutlak rekordan sadece bir adım uzakta.

Bu rekor, 6 farklı Dünya Kupası'nda yer alan Brezilyalı teknik direktör Carlos Alberto Pereira'ya aittir.

Kiroş'un adı, son olarak Umman milli takımıyla yaşadığı deneyimin ardından gözden düşmesi nedeniyle, sadece birkaç ay öncesine kadar 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak adaylar arasında yer almıyordu.

Ancak Gana Futbol Federasyonu, hazırlık maçlarındaki tatmin edici olmayan sonuçlar nedeniyle eski teknik direktör Otto Addo’yu görevden aldıktan sonra, geçtiğimiz Nisan ayında Kerosh’a yeni bir şans vermeye karar verdi. Böylece Portekizli teknik direktörün kariyeri, dünyanın en büyük futbol sahnesinde yeniden canlandı.