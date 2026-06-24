Kerosh, Gana’ya verilen penaltının göz ardı edilmesiyle ilgili: VAR hakemleri kahve içmeye gitmişler!

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İngiltere ile oynanan ve golsüz berabere biten maçın ardından alaycı açıklamalarda bulundu ve kendi görüşüne göre bir penaltı ve rakip takımdan bir oyuncunun kırmızı kart görmesini engelleyen hakem kararlarına öfkesini dile getirdi.

Gana milli takımı, İngilizlerin %79'luk top hakimiyetine rağmen alanları kapatmayı başardı ve “Üç Aslan”ın girişimlerini boşa çıkararak İngiltere ile berabere kalmayı başardı. Bu oran, son 60 yıldır Dünya Kupası maçında gol atamayan bir milli takımın elde ettiği en yüksek top hakimiyeti oranıdır.

Maçın son dakikalarında tartışmalı bir an yaşandı; Gana oyuncuları, Ezri Konsa’nın ceza sahası içinde oyuna sonradan giren Prince Ado’ya yaptığı müdahale sonrasında penaltı verilmesini talep ettiler, ancak hakem Ganalıların yoğun itirazlarına rağmen oyuna devam edilmesini emretti.

Maç sonrası basın toplantısında Kiroş, “Video yardım sisteminin Dünya Kupası’nda hâlâ çalışıp çalışmadığından emin değilim. Hâlâ var mı ki? Bu konuda bazı şüphelerim var” dedi.

Alaycı bir şekilde şunları ekledi: “Gana lehine açık bir penaltı vardı ama verilmedi. İngiltere çok şanslıydı. Görünüşe göre VAR hakemleri yine kahve içmeye gitmişler.”

Portekizli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Bazen ben de kahve içmek isterim, ama olan biten açık bir penaltı ve kırmızı karttı. Bunun hakkında herhangi bir şüpheniz var mı? Yoksa maçı bu şekilde izleyen tek kişi ben miyim?”

Eleştirilerine rağmen, Queiroz genel olarak sonucun adil olduğunu kabul ederek şöyle dedi: “İngiltere topu daha uzun süre elinde tuttu, ancak biz daha iyi mücadele ettik ve fırsatlar yarattık; onlar da maçın sonunda fırsatlar yakaladı. Sanırım berabere kalmaktan memnunlar, ben de öyle.”

Gülümseyerek sözlerine şöyle devam etti: “Alaycı tavrım için özür dilerim, ama bunları ciddiye alırsam ceza alabilirim.”

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