Kerem'in büyüsü, Gomis'in tecrübesi: Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa’yı 3 golle devirdi

Süper Lig’in 6.hafta heyecanında Sarı Kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanından zaferle ayrıldı

NE OLDU? Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında 3-2 galip gelerek üst üste iki galibiyet almış oldu. Kasımpaşa, 16. Dakikada Bahoken’in golüyle 1-0 öne geçti. 37 yaşında olmasına rağmen Galatasaray’ın en büyük silahı olan Bafetimbi Gomis 20. dakikada skoru eşitledi. 30. Dakikada Sergio Oliveira’nın şutu direkten geri döndü.

Kerem Aktürkoğlu, 50. dakikada Sergio Oliveira’nın pasıyla gol attı. Aktürkoğlu, 69. dakikada ise Van Aanholt’dan aldığı pasla uzak mesafeden oldukça başarılı bir vuruş kaydetti ve Galatasaray’ın 3.golünü attı. Kasımpaşa 90. dakikada Sadık Çiftpınar’ın golüyle skoru 3-2 yapsa da galibiyete yetmedi. Galatasaray, sahadan zaferle ayrıldı.

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BÜYÜK RESİM: Transferin son günü 5 yıldızı birden renklerine bağlayan Galatasaray’da son transferlerden Yusuf Demir ve Milot Rashica bugün etkileyici bir performans gösterdi. 19 yaşındaki Yusuf Demir oyuna girer girmez kısa bir süre içinde gol pozisyonu yarattı ve oyunda kaldığı 15 dakika içinde Galatasaray formasıyla ilk golüne yaklaştı. Bugün maçta iki gole imza atan Kerem Aktürkoğlu ise, son dönemde kendisine yöneltilen sert eleştirilere karşın eski performansına yeniden döndüğünün sinyallerini verdi.

Öte yandan, çok ses getiren yeni transferler Juan Mata ve Mauro Icardi, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Okan Buruk, hazır olmadıkları gerekçesiyle iki ismi Kasımpaşa kadrosuna eklemedi. Yıldız oyuncular maçı locadan takip etti. Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini yaşamış olan Galatasaray puanını 13'e yükseltti. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.

AA

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Opta’nın verilerine göre bugün Kasımpaşa karşısında iki kez filelere gol gönderen Kerem Aktürkoğlu, Mart 2022’deki Beşiktaş derbisinden bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında duble yaptı.

Galatasaray, bu akşam Kasımpaşa ceza sahasında topla toplam 25 kez buluştu. Bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en yüksek sayıya ulaşan takım olmayı başardı. Sarı Kırmızılılar bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 3 gol attı aynı zamanda Şubat 2020’den bu yana ilk kez bir Kasımpaşa ile oynadığı bir maçta 3 gol kaydetti.

AA

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