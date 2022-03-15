Kerem Aktürkoğlu, Üçüncü Lig oyuncusundan Süper Lig'in en çok yönlü hücumcusuna nasıl dönüştü?

Galatasaray için oldukça kötü devam eden sezonda yaptığı çıkışla sarı-kırmızılı taraftarların yüzünü güldüren az sayıdaki şeyden biri olan Kerem Aktürkoğlu, takımı Beşiktaş'ı 2-1 yenerken attığı gollerle derbi zaferinin kahramanı oldu.

Çok değil iki yıl önce esas karşılığı dördüncü seviye olan 3. Lig'de forma giyen Kerem'in kısa sürede yaşadığı çıkış birçok genç oyuncuya da örnek oldu.

Yeteneği çok küçük yaşlardan bu yana bilinen ve altyapı yaş gruplarında İstanbul'un bir diğer şampiyonu Başakşehir'de forma giyen Kerem, 2015-2016 sezonunda U21 Ligi'ni dokuz golle tamamlarken, gole ne kadar yakın bir oyuncu olduğunun sinyallerini de ilk olarak takımının 10. sırada tamamladığı bu ligde vermişti.

Ligin yıldızı Kubilay Kanatsızkuş'tu

O sezon U21 Ligi'ni şampiyonlukla noktalayan Bursaspor'da sezonu 25 golle tamamlayan Kubilay Kanatsızkuş da Süper Lig'de tutunmayı başaran bir diğer isim olurken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Ramazan Civelek'in Süper Lig'de şans bulabilmesi için hücum oyuncusundan, sol beke evrilmesi gerekti.

Profesyonel olarak A takım seviyesindeki ilk deneyimini 3. Lig takımlarından Bodrumspor'da yaşayan Kerem'in gelişiminde hiç şüphesiz yaşıtları altyapıda oynarken A takım seviyesinde puan mücadelesi vermesi de bir hayli etkili oldu.

Bu noktada Süper Lig takımlarının alt liglerdeki pilot takım bulundurması uygulamasına izin verilmesi belki Kerem gibi birçok genç oyuncunun önünün açılmasını beraberinde getirebilir gibi görünüyor.

Üç sezon oynadığı 3. Lig'de asıl büyük çıkışını 24 Erzincanspor formasıyla yaşayan Kerem 20 golle tamamladığı sezonda takımının bir üst lige yükselmesinde başrolü oynadı.

Genç yaşına rağmen yüksek gol sayısı ve Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Beşiktaş'a karşı sergilediği yetenekleriyle bir anda Süper Lig takımlarının gündemine gelen oyuncuyu kapan takımsa Galatasaray oldu.

Mental gücü fark yarattı

Galatasaray'daki ilk sezonunda Arda Turan, Ryan Babel, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli gibi isimlerden oluşan kanat rotasyonunda kısa sürede Fatih Terim'in güvenini kazanan Kerem Süper Lig'deki çaylak sezonunda attığı altı golle sınıfı geçmiş ve yaz aylarında düzenlenen EURO 2020 kadrosunda da kendine yer bulmayı başarmıştı.

Genç bir oyuncu olarak bunları başarmanın yanında bu sezon rakiplerin özel önlemler aldığı bir oyuncu olarak da oyununu daha üst seviyeye taşıması beklenen Kerem, takımı her ne kadar hayal kırıklığı yaratsa da sezonun şu ana kadar olan bölümüne futbolseverlerin bu beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Sezon başında Marcao ile yaşadığı birçok genç futbolcunun sonrasında mental problemler nedeniyle silinebileceği tartışmanın ardından her geçen gün oyununun üzerine koyan Kerem, sergilediği performansla büyük takımda tutunmanın olmazsa olmazı olan mental gücünün ne denli üst seviyede olduğunu da ortaya koydu.

Bu sezon hem Fatih Terim'in hem de efsane teknik direktörün ardından göreve gelen Domenec Torrent'in vazgeçilmezi olmayı başaran Kerem günden güne fark yaratan bir oyuncuya dönüşürken, iki yıl önce Erzincan'da dördüncü seviye bir organizasyonda oynayan çocuk, Camp Nou'da 60 bin taraftarı korkutan bir isim haline geldi.

Oynamak oturmaktan iyi

Repertuvarına önce frikik gollerini ekleyen ve derbide Beşiktaş'a karşı ligdeki ilk kafa golünü atarak önümüzdeki dönemde bu yönüyle de rakipleri tehdit edeceğinin sinyallerini veren genç oyuncu, takımı ne durumda olursa olsun ligin en etkili hücum oyuncusu oldu ve milli takımın da ilk 11 oyuncularından biri olacak gibi görünüyor.

Kerem'i bedelsiz olarak transfer eden Galatasaray'ın yaz aylarında yıldız oyuncunun satışından çift haneli bonservis geliri elde etme ihtimali oldukça yüksek görünürken, bu durum hem kulüplere hem de oyunculara farklı bir pencere açabilir.

Süper Lig takımlarının sırf kadrodaki altyapıdan yetişme oyuncu zorunluluğunu doldurmak için yedek kulübesinde oturttuğu bir oyuncu olmayı seçmek yerine en düşük seviyedeki bir takımda dahi olsa oynamayı tercih etmek şüphesiz genç oyuncuların gelişimini daha olumlu etkileyecektir.

Haberin devamı aşağıda

Oynamanın oturmaktan daha faydalı olduğu dersini alması gereken oyuncuları bir kenara bırakırsak, kulüplerin de alt liglerdeki yetenek taramasına daha dikkatli eğilmesi gerekiyor.

Tıpkı Kerem gibi 3. Lig'den Süper Lig'de transfer olan Gökdeniz Bayrakdar'ın da önümüzdeki yıllarda adından sıklıkla bahsetmesi beklenirken, ekonomik olarak batık durumdaki Türk kulüplerinin çıkışı böyle yetenekleri işleyip pazarlamaktan geçiyor.