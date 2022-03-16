Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig ve La Liga kulüpleri temasta

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'dan golsüz beraberlikle dönerken, Inaki Pena ve Kerem Aktürkoğlu performanslarıyla öne çıkmıştı.

Işıtan Gün, bir süredir Avrupa kulüplerinin radarında olan Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz ve İspanyol kulüplerinin ilgisini doğruladı.

"Kerem geçen sezonu çok iyi geçirmişti, bu sezon da takımın en iyilerinden biri. Hala genç bir oyuncu ve gelişimini sürdürüyor. Onunla ilgilenen çok sayıda kulüp var, ama bizimle uzun bir sözleşme imzaladı. Onun mutluluğunu istiyoruz. Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu."

Resmi teklif yok

Işıtan Gün'e Atletico Madrid'in Kerem'e olan ilgisi ve Galatasaray'a başka kulüplerden teklif gelip gelmediği de soruldu.

"Bunu konuşmak için çok erken, ama iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga ekipleri bizimle temasa geçti. Fakat şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok."

Işıtan Gün, gelecek sezon Barcelona'da ikinci kaleci olması beklenen Inaki Pena'nın takımdaki geleceği hakkında ise şunları söyledi:

"Sözleşmemiz sezon sonuna kadar. Üst düzey futbol oynamak Pena için faydalı oldu. Xavi onu önümüzdeki sezon ikinci kaleci olarak düşündüğünü söyledi. Pena çok iyi bir kaleci, kadromuzda Muslera gibi harika bir kaleci daha var. Muslera dokuz yıldır kulüpte ve sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor. Takımdaki yerine dönecek."

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"Torrent'i tecrübesi nedeniyle seçtik"

"Torrent ile uzun süre birlikte çalıştığı için Guardiola'nın fikirlerine başvurmak istedik. Domenec'i seçme sebebimiz tecrübesi, detaylara verdiği önem ve işine iyi odaklanmasıydı."

"Guardiola başkanımızla yaptığı görüşmede Domenec için çok iyi şeyler söyledl, futbolu ne kadar iyi bildiğini anlattı. Bu görüşme bizi doğru kararı verdiğimize ikna etti."

"Domenec Torrent ilk maçta rakibi çok iyi analiz etti. Takım iyi organize oldu ve oyun planına sadık kaldı. Barcelona, Bayern maçından bu yana üst üste 16 maçtır gol atıyordu. Camp Nou'da Barcelona'ya karşı kalemizi gole kapatmak çok güzel. Normalde beraberliklere sevinmeyiz, bu DNA'mızda yok, ama iyi bir sonuç aldık."

Arda konusunda karar Burak Elmas'ın

Işıtan Gün, Arda Turan'ın Barcelona'yla oynanan ilk maçın kadrosuna alınmamasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

"Arda şu anda takımda çalışıyor. Camp Nou'da oynamaması teknik ekibin kararıydı. Neden takımla birlikte deplasmana gitmediğini bilmiyorum. Bu teknik direktörün tercihi."

"Kontratı bu yaz sona erecek. Arda altyapımızdan yetişmiş bir oyuncu ve onun kulüple olan bağı sözleşmelerin ötesinde. Kalıp kalmayacağına başkan karar verecek."

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