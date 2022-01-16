Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor'a attığı frikik golüyle Wesley Sneijder'ın ardından bir ilki yaşadı

Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun harika frikik golü dikkat çekti.

Hafta içinde antrenmanlarda frikik çalışan genç oyuncu, idmanlarda yaptığı vuruşlara benzer bir şutla Hatayspor kalecisi Abdullah'ı mağlup etti.

Bu sezon sergilediği performansla Galatasaray'ın en iyi çıkış yapan oyuncularından biri olan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde 20 maç sonunda beş gol ve iki asiste ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıkan sarı-kırmızılı takımın bu başarısında da önemli rol oynayan Kerem, Avrupa'da 10 maçta üç gol ve dört asistle oynadı.

Son isim Sneijder'di

Mayıs 2017'de Gaziantepspor deplasmanında frikik golüne imza atan efsane oyuncu Wesley Sneijder'in ardından Galatasaray formasıyla deplasmanda gol atan ilk oyuncu olan Kerem, böylece unutulmaz oyuncunun yakaladığı bu başarıyı tekrarladı.

Kerem attığı golü bir kez daha Harry Potter'ı andıran gol sevinciyle kutladı.

Son iki sezondur sergilediği performansla A Milli Takımın da vazgeçilmez oyuncularından biri olmayı başaran Kerem, toplamda attığı sekiz golle Galatasaray'ın bu sezonki en skorer oyuncusu oldu.

Kerem'i bu istatistikte altı golü bulunan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed takip ederken, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli takip etti.

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