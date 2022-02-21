Süper Lig'de oynadığı son altı karşılaşmadan iki puan çıkartabilen Galatasaray, puan durumunda iki puan altında bulunan Göztepe'ye konuk olurken, bu karşılaşma genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu için de özel bir hedefi beraberinde getirecek.

Bu sezon ligde altı gol ve üç asistle oynayan Kerem, bu karşılaşmada da skora etki etmesi halinde kariyerinde ilk kez Süper Lig'de üst üste üç kez skora etki edecek.

Bu sezon daha önce Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Antalyaspor, Hatayspor ve Alanyaspor maçlarında fileleri havalandıran 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında ise asist yapmıştı.

Bütün kulvarlarda attığı dokuz golle takımının en skorer ismi olan Kerem, son dönemde gol repertuarına frikikleri de eklemişti.

Herkesin vazgeçilmezi

Galatasaray'daki ilk sezonunda oldukça etkileyici bir grafik çizen ve Türkiye liglerinin dördüncü profesyonel ligi olan 3. Lig'den gelmesine rağmen ilk sezonunu altı gol ve iki asistle tamamlayan Kerem, bu performansının ödülünü Şenol Güneş tarafından EURO 2020'de A Milli Takım kadrosunda yer alarak almıştı.

Hem Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent'in hem de Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Stefan Kuntz'un vazgeçilmezi olmayı sürdüren Kerem, Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılamalarında yedi maçta forma giyerken, rakip fileleri üç kez havalandırmış ve önemli bir katkı yapmıştı.

Daha fazla okuma