Kerem Aktürkoğlu: Kadro dışı kaldığı günlerden Avrupa Şampiyonası'na

Kerem Aktürkoğlu'nun babası Ömer Faruk Aktürkoğlu, oğlunun A Milli Takım'a uzanan sürecini anlattı.

Bu sezonun özellikle ikinci yarısında Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve A Milli Takım'a seçilen Kerem Aktürkoğlu'nun kısa kariyeri, engelleri aşarak şekillendi.

Sarı-kırmızılı takıma 3.Lig ekiplerinden Erzincanspor'dan transfer olan genç oyuncunun babası Ömer Faruk Aktürkoğlu, Anadolu Ajansı'na konuştu ve oğlunun kariyerindeki zor anlardan bahsetti.

Ömer Faruk Aktürkoğlu ne dedi?

"Gölcükspor'dan Hisareynspor'a geçtiği yıl Kerem, 82 maçta oynadı. Neredeyse tüm yaş kategorilerinde forma giydi."

"İzleyenler ve Kerem'in gelişimini takip edenler vardı. Çeşitli kulüplerin seçmeleri vardı ama Medipol Başakşehir'i tercih ettik. Seçmelerde başarılı oldu ve Kerem'i aldılar."

"Bir sene 17 yaş altında oynadı. Kerem oynadığı turnuvalarda başarı yakalayınca Bursaspor ve Beşiktaş bizle temasa geçti ama Başakşehir altyapısında olduğu için onlar erken davrandı ve Başakşehir'le 3 yıllık profesyonel sözleşme yaptık."

"Birinci yıl A takımla antrenmanlara çıktı ancak resmi hiçbir maçta oynatılmadı. İkinci sene Kerem'i Bodrumspor'a kiraladılar. Bodrumspor'da başarılı sezon geçirdi. 3. senesinde Başakşehir'e döndü ama sezon başı kampı için A takıma alınmadı.

"Transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala Kerem'in pilot takıma (Erokspor) gönderilip 5 yıllık sözleşme uzatılması teklif edildi. Ben de bunun olmayabileceğini söyledim. Kerem'le ilgili planlarının olmadığını anladım. Bunu kabul etmedim. Erokspor'a gideceğimi ama sözleşme uzatmayacağımı söyledim. Bu hoş karşılanmadı ve bizi kadro dışı bıraktılar."

"1 yıl boyunca İstanbul Balat'taki altyapı tesislerinde antrenmana çıktık. Her hafta 5 gün Kerem'i Gölcük'ten İstanbul'a antrenmana götürdüm. Sözleşmemiz asgari ücretti. Sözleşme bittikten sonra çeşitli kulüplerle temasa geçtik. Anlaşıyorduk ama nedense son kısımda hep bir sıkıntı oluyordu."

"Yetiştirme ücretinden dolayı vazgeçiliyordu. Bu yetiştirme bizim için sıkıntıydı. Statü gereği 2 yıl 3. Lig'de oynarsanız yetiştirme bedeli düşüyor. Kerem, 'Baba ben futbolda devam edeceğim. Bu konuda beni desteklemeni istiyorum.' dedi. Düşünsenize Başakşehir'de profesyonelsiniz, talipleriniz de var ama 3. Lig'de mücadele ediyorsunuz. Bu önemli bir karardı."

"Ardından Karacabey Belediyespor'a gitti ve iyi bir sezon geçirdi. 2. senede ise Anagold 24 Erzincanspor'da forma giydi."

"13 Süper Lig kulübünden teklif aldık. Birkaç kulüple görüştük, sonra Galatasaray devreye girdi. Galatasaray'a da hedefimizi ifade ettik. Sağ olsun Fatih Terim hocanın Kerem'le ilgili düşünceleri bizi memnun etti."

"Galatasaray Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri ve gerçek bir değer. Biz de değerlendirdik ve Galatasaray'la sözleşme imzaladık. Kerem'in gelişimini gerektirecek çalışmalara ihtiyacı vardı. Bunu da Galatasaray sağ olsun çok iyi şekilde verdi. Bu mücadelenin sonunda da Kerem formayı kaptı ve şu anda da çok iyi gidiyor. Kulübünden memnun. Kulübü ondan memnun."

"Türk futbolunda Kerem gibi 100'lerce futbolcu var ancak doğru hoca, doğru kulüp, doğru şartlar bunlar çok önemli. Aile de çok önemli. Çoğu ailenin imkanı yok. Bizim imkanımız vardı çok şükür yoksa Kerem futboldan da dönebilirdi."

Kerem Aktürkoğlu kimdir?

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokakta top oynayarak futbol hayatına başlayan Kerem Aktürkoğlu, ilk olarak Gölcükspor altyapısına girdi.

2013 yılında Hisareynspor'a geçen Kerem Aktürkoğlu, burada çeşitli yaş gruplarında yeteneklerini sergileyerek Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti ve Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

Kerem, daha sonra Bodrumspor, Karacabey Belediyespor ve Anagold 24 Erzincanspor'da forma giydi.

Bu sezon Galatasaray'da ter döken Kerem, ilk kez Şubat ayında oynanan Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıktı. O maçta bir gol atan genç oyuncu, sezonu da altı golle tamamladı. Göztepe deplasmanında yaptığı hat-trick ise sezona imzası oldu.

A Milli Takım'da henüz forma şansı yakalayamayan Kerem, U-18 ve U-19'da dört hazırlık maçında oynayabildi.