Kepa Arrizabalaga, Arsenal'in salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kalmasının ardından soyunma odasında yaşanan hayal kırıklığını anlattı. İspanyol kaleci, David Raya'nın omzundaki sorun nedeniyle forma giyememesi üzerine Emirates Stadyumu'nda kaleye geçti.

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Sahneye çıkma sırası Kepa'da

Arsenal, bu sezon Avrupa kupalarındaki yenilmezliğini korudu ancak Alman deviyle berabere kaldıktan sonra Kuzey Londra'da kutlama havası yoktu. Bu sezon Avrupa'da ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Kepa, Mikel Arteta'nın ekibi lig aşamasında ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken kaleyi korudu. Bu fırsat, birinci kaleci David Raya'nın son anda yaşadığı sakatlık nedeniyle doğdu. Raya, hafta sonu Newcastle United ile oynanan Premier Lig maçında omzundan sakatlanmıştı.

Eski Chelsea kalecisi baskı altında iyi bir performans sergilese de takımın, Bundesliga'nın mevcut lideri karşısında iki puan kaybettiğini düşündüğünü kabul etti. Rakibin kalitesine rağmen maçın uzun bölümlerinde üstün oynayan taraf Arsenal'di. Kepa, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "Sonuçtan biraz hayal kırıklığı duyduk. Bence kazanmamız gereken bir maçtı, yeterince pozisyon ürettik. Çok güçlü bir takıma karşı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Futbol bazen böyle. Ama böyle oynamaya ve böyle pozisyonlar üretmeye devam edersek doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Son dakikalardaki heyecan

Ev sahibi taraftarlar maçın son bölümünde galibiyet golü için takımlarını desteklerken Emirates'teki atmosfer coşkuluydu. Arsenal galibiyet golünü bulmak için bütün gücüyle ileri çıktı ancak Dortmund savunması direndi ve maç beraberlikle sonuçlandı. Kepa'ya göre maç sonrası takımda yaşanan hayal kırıklığının başlıca nedeni, son dakikalarda aradıkları golü bulamamalarıydı.

32 yaşındaki kaleci sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanmak istiyorduk, taraftarımızın önünde oynuyorduk. Son ana kadar bastırdık, atmosfer harikaydı. Bence gole çok yaklaştık. Son dakikalarda o golü bulamayınca biraz hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama bence olumlu yönleri de görmeliyiz. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Onlar Bundesliga'da lider. Gerçekten iyi bir takımlar ve bence onlara karşı iyi oynadık."

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Göreve hazırdı

Raya'nın yerine kaleye geçmek , sezonun büyük bölümünde yedek kaleci olan Kepa'nın zihinsel olarak hızla hazırlanmasını gerektirdi. Ancak İspanyol kaleci bu göreve hazır olduğunu ve takımının Avrupa kupalarındaki mücadelesine katkıda bulunma fırsatı yakalamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Bu maçta ilk 11'de başlamasıyla geçmişte acilen oyuna girmek zorunda kaldığı durumlar arasındaki farka da dikkat çekti.

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İlk 11'de son anda yapılan değişiklik hakkında konuşurken gülümseyerek, "En azından bugün sahaya çıkmadan önce ısınma fırsatım oldu! Ama evet, sahada olmaktan ve takıma yardım etmekten mutluyum. Bunun için antrenman yapıyoruz, burada bunun için varız. Görev alma fırsatı bulduğumuzda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Gözler gelecek maçlarda

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması son maçlarına yaklaşırken sıralamadaki belirsizlik sürüyor. Arsenal, aralık ayı başında Real Madrid deplasmanında zorlu bir maça çıkacak. Bu karşılaşma, takımın puan tablosundaki nihai yerini belirleyebilir. Kepa, farklı kulvarlardaki maç takvimi yoğunlaşırken takımın disiplinini koruması gerektiğini düşünüyor.

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Kepa sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, sonuna kadar sürecek. Burası Şampiyonlar Ligi, hiçbir şey kolay değil. Her maç zorlu; bunu her maçta hissediyoruz. Odağımızı koruyup adım adım ilerlemeliyiz. Hafta sonu büyük ve önemli bir maçımız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden günü gününe bakalım."