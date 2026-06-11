Meksikalı Julian Kenyonis, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika karşısında ülkesinin milli takımını mükemmel bir başlangıca taşıyarak, futbol kariyerinde yeni başarılar yazmaya devam etti.

Meksikalı forvet, Güney Afrika milli takımının kalesine muhteşem bir gol atarak erken saatlerde dikkatleri üzerine çekti. Savunmadaki bir hatayı değerlendiren Kenyonis, Meksika milli takımına maçta erken bir üstünlük sağladı ve bu yılki Dünya Kupası'nda ilk izini bıraktı.

Bu gol Kenyonis için sıradan bir gol değildi, zira onu tarihe yazdırdı. Suudi Arabistan Pro League'de forma giyen ilk oyuncu olarak bir Dünya Kupası'nda ilk golü atan Kenyonis, Suudi Arabistan'a dünya sahnesinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı kazandırdı.

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Bu başarı, oyuncunun El-Qadisiyah ile geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından geldi. Kenyonis, 33 golle Roshen Profesyonel Ligi'nin gol kralı oldu ve turnuvanın önde gelen forvetlerini geride bırakarak, taraftarların oylarıyla en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

Bu gol, Kenyonis'in Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ve 23 uluslararası maçta Meksika milli takım formasıyla attığı üçüncü gol oldu. Böylece Dünya Kupası serüvenine en iyi şekilde başlayan Kenyonis, turnuvada ülkesinin hücumunu yönetmeye hazır olduğunu kanıtladı.