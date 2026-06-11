Kenyonis, muhteşem bir rekorla Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Suudi Arabistan'ın Al-Qadisiyah takımının yıldızı Julian Kenyonis, 2026 Dünya Kupası'nın Güney Afrika ile oynanan açılış maçında Meksika milli takımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kenyonis, Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore'nin de yer aldığı 1. Grup'un ilk turunda Meksika'nın 2-0 galip geldiği maçta ilk golü attı.

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Maçın başlamasından sadece 9 dakika sonra, Güney Afrika kalecisinin feci bir hatasıyla yere düşmesini fırsat bilen Kenyonis, ağlara füze gibi bir şut gönderdi.

Bu gol, 1998 Dünya Kupası'nda Brezilyalı César R. Sampaio'nun İskoçya kalesine 4. dakikada attığı golün ardından, Dünya Kupası açılış maçları tarihindeki en hızlı üçüncü gol olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada ise 2006 Dünya Kupası'nda 6. dakikada Kosta Rika'ya muhteşem bir gol atan Alman oyuncu Philipp Lahm yer alıyor.

Kenyonis, ilk Dünya Kupası katılımında adını altın harflerle yazdırarak bu ikilinin hemen arkasında yer aldı.



