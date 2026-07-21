Suudi Arabistan ekibi El Kadisiye'nin forması giyen forvet Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan Meksika-İngiltere maçında oyundan alınmasına ilişkin karara tepki gösterdi. Söz konusu karar, Meksika Milli Takımı'nın (3-2) mağlup olarak turnuvaya veda etmesinin ardından taraftarlar arasında büyük tartışma yaratmıştı. Quinones bu maçta ülkesinin ilk golüne imza atmıştı.

"Instagram" platformundaki hesabında yayınlanan bir video kaydında Quinones, teknik direktör Javier Aguirre'nin kararına şaşırdığını dile getirdi. Dövmesini yapan sanatçıyla o maç hakkında konuşurken, ESPN sitesine göre kısa sürede dikkat çeken bir açıklama yaptı. Meksikalı forvet, sahadan çıktığı anı hatırlayarak şöyle dedi: "Ah evet... İhtiyar oyuncu değişikliklerinde hata yaptı."

Söz konusu değişiklik 81. dakikada, Aguirre'nin Quinones'in yerine Guillermo Martinez'i oyuna sürmeye karar vermesiyle geldi. Bu karar sert eleştirilere maruz kaldı; zira forvet, maç boyunca Meksika'nın en tehlikeli isimlerinden biri ve turnuvanın geneli boyunca da takımın en iyi performans gösteren oyuncusuydu.

Quinones, Dünya Kupası'nı Meksika Milli Takımı'nın en parlak yıldızlarından biri olarak tamamladı. Attığı dört golle, Dünya Kupası tarihinde Meksika'nın en golcü oyuncuları olan Javier Hernandez ve Luis Hernandez'in kayıtlı rekorunu yakalamayı başardı. Ayrıca bir gol daha hazırlayarak turnuva boyunca doğrudan beş gole katkı sağlamış oldu.

İngiltere karşısında elenmelerine rağmen Quinones, Meksika ile ilk Dünya Kupası'na katılmanın ve takımın gördüğü büyük taraftar ilgisinin verdiği gurur duygusuyla turnuvadan ayrıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Milli takımda oynadığım için son derece heyecanlıydım; ortam o kadar çılgıncaydı ki havaalanında yürüyemiyorduk bile."