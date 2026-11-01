Lazio, pazar günü Serie A'daki liderliğini pekiştirdi. Gennaro Gattuso'nun takımı, Cagliari karşısında uzun süre ikna edici bir oyun sergileyemese de sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son bölümde attığı golle Romalıların galibiyetini getiren Andrea Pinamonti, takımının puanını 28'e taşıdı. Inter (25), AS Roma (24), Como (23) ve AC Milan (21) Lazio'yu geriden takip ediyor.

Gattuso, beklendiği gibi Ajax'ta forma giyen veya daha önce oynamış Josip Sutalo ile Kenneth Taylor'a ilk 11'de yer verdi. Tijjani Noslin ise santrforda görev yaptı. Danilo Doekhi maça yedek kulübesinde başladı.

Stadio Olimpico'daki sakin başlangıcın ardından Cagliari beklenmedik şekilde öne geçti. Alieu Fadera topun dışarı çıkmasını son anda önleyip M'Bala Nzola'ya pas verdi. Nzola, Christos Mandas'ı mağlup etti: 0-1.

Geriden gelmek zorunda kalan Lazio, devre arasından önce eşitliği sağladı. Noslin ve Taylor'ın güzel paslaşmasının ardından Noslin topu Gustav Isaksen'e çıkardı. Danimarkalı oyuncu sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak skoru 1-1'e getirdi.

Taylor, ikinci yarıda Lazio'nun birkaç tehlikeli atağında rol oynadı ancak bireysel hamleleri ve paslaşmaları gol getirmedi. Maçın bitimine kısa bir süre kala skor 2-1 olana kadar puan kaybı ihtimali Lazio için giderek belirginleşti.

İyi bir maç çıkaran Isaksen, Alfonso Pedraza'ya etkili bir orta yaptı. Pedraza topu akrobatik bir hareketle arka direğe ulaştırdı. Filippo Inzaghi misali orada beliren Pinamonti, kafayla ağları buldu: 2-1.

Böylece Lazio, bu sezon beşinci kez tek gol farkla galip geldi. Lazio'yu gelecek pazar Napoli deplasmanında zorlu bir sınav bekliyor. 11. sıradaki Cagliari ise bir gün önce Frosinone'yi ağırlayacak. Cagliari, maçın bitimine kısa bir süre kala ikinci sarı kartını gören Adam Obert'ten yoksun olacak.