Lazio ile AC Milan, cumartesi günü oynanan sürükleyici futbol mücadelesinde yenişemedi. Gol atan Tijjani Noslin ve Kenneth Taylor ev sahibi ekip adına yine büyük değer taşırken, ikinci yarıda oyuna giren Diego Moreira skoru Milan adına tamamen eşitledi: 2-2.

Taylor ve Noslin’in yanı sıra Josip Sutalo’nun da ilk 11’de yer aldığı Lazio, maça iyi başladı ve başrolde Matteo Cancellieri vardı. Sağ kanat oyuncusu önce penaltı bekledi, ancak bu kararı alamadı; ardından 10. dakikada skoru açtı. Alçak gelen ortada Cancellieri, arka direkte yaptığı kayarak dokunuşla topu ağlara gönderdi.

Bundan sonraki bölümde 1-1’den çok 2-0 havada asılı duruyordu. Mattia Zaccagni, Mike Maignan’ı şık bir kurtarış yapmaya zorladı, ancak Fransız kaleci Lazio’nun devreye beş dakika kala ikinci golü bulmasına engel olamadı.

Kenneth Taylor topu ceza sahası içine yerden gönderdi ve bu sayede Tijjani Noslin tehlikeli oldu. Forvet önce topu direğe nişanladı, ancak dönen topta bu kez hata yapmadı: 2-0.

Bu nedenle Milan’ın ikinci yarıda farklı bir reaksiyon vermesi gerekiyordu ve teknik direktör Rúben Amorim bunun fazlasıyla farkındaydı. Portekizli çalıştırıcı üç değişiklik yaptı; bunlardan biri de oyuna giren Diego Moreira’ydı. Moreira, ikinci yarıda sonunda başrolü aldı.

65 ile 67. dakikalar arasında, iki dakikalık zaman diliminde Moreira iki kez sahneye çıktı. Önce şık bir voleyle farkı bire indirdi, kısa süre sonra da Adrien Rabiot’nun pasında 2-2’yi kaydetti.

Böylece Milan bir anda maça geri döndü. Kalan bölümde iki takım da rakibini dize getirecek gücü gösteremeyince puanlar paylaşıldı. Lider Lazio için bu, sezonun ilk puan kaybı oldu; Milan ise Serie A’da dördüncü sırada yer alıyor.