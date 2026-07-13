Kenneth Taylor ve Tijjani Noslin, Lazio’ya katılan üçüncü Hollandalı oyuncuyu karşılıyor

Danilho Doekhi, kariyerine Lazio’da devam edecek. Fabrizio Romano, bu haberi kendine özgü “here we go” ifadesiyle duyurdu. 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Roma’da 2029 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

“Özel haber: Danilho Doekhi, Lazio’ya gidiyor, here we go!”, diye yazıyor Romano, X’te. “Stoper ve İtalyan kulübü, sözleşme şartları üzerinde anlaşmaya vardı.”

“Sözleşme Haziran 2029’a kadar geçerli. Doekhi şu anda sağlık kontrolü için Roma’da bulunuyor ve ardından kısa süre içinde sözleşmesini imzalayacak.”

Doekhi, Union Berlin ile olan sözleşmesinin süresi dolduktan sonra 1 Temmuz’dan beri serbest statüdeydi. O kulüpte dört yıl forma giymişti.

Union, Rotterdam doğumlu oyuncuyu 2022 yılında Vitesse’den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. O zamandan bu yana Alman kulübü için 137 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 16 gol attı.

Doekhi, Excelsior’un altyapısından yetişti ve ardından Jong Ajax’ta forma giydi. 2018’de Vitesse’ye transfer oldu.

Bu yılın başlarında, Doekhi’nin Surinam milli takımında oynamak istediği, ancak FIFA’nın buna izin vermediği ortaya çıktı. Jong Oranje formasıyla son kez sahaya çıktığı sırada henüz Surinam pasaportuna sahip olmadığı için başka bir federasyona geçmesi mümkün olmadı.

Lazio, geçen sezon Serie A’da dokuzuncu sırada yer aldı. Doekhi, Roma kulübünde aralarında vatandaşları Kenneth Taylor ve Tijjani Noslin’in de bulunduğu isimlerle bir araya gelecek.