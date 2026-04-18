Kenneth Taylor, ikinci sıradaki Napoli'yi yenerek sürpriz bir galibiyet alan Lazio için çok değerli bir oyuncu

Napoli, Cumartesi akşamı Serie A'da sürpriz bir mağlubiyet aldı. İtalyan liginin ikinci sıradaki takımı, kendi sahasında onuncu sıradaki Lazio'ya 0-2 yenildi. Kenneth Taylor, bir asistle konuk takım için büyük katkı sağladı.

Taylor ve Tijjani Noslin'in ilk 11'de yer aldığı Lazio, Napoli'de daha iyi oynayan takım oldu ve erken bir golle öne geçti. Taylor, arka çizgiden Matteo Cancellieri'ye pasını verdi ve Cancellieri topu kolayca ağlara gönderdi: 0-1.

Geçen yaz Ajax'tan İtalya'ya transfer olan Hollandalı orta saha oyuncusu için bu, Napoli formasıyla ikinci asistiydi. Ayrıca, o zaten üç gol atmıştı.

Yarım saat sonra Noslin de konuk takım için önemli bir rol oynadı. Stanislav Lobotka'nın faulüyle penaltı kazandı. Ancak Mattia Zaccagni'nin penaltısı Vanja Milinkovic-Savic tarafından kurtarıldı ve topun geri tepmesi üstten dışarıya gitti.

İkinci yarı başladıktan on dakika sonra skor 0-2 oldu. Nuno Tavares'in alçak ortası, biraz da şansın yardımıyla Toma Basic'in ayaklarına geldi ve tamamen boş pozisyonda olan Basic ikinci golü attı. Napoli, oyuna sonradan giren Alisson Santos ile en yakın gol fırsatını yakaladı, ancak top direkten döndü.

Lazio bu galibiyetle dokuzuncu sıraya yükseldi. Napoli için ise bu, 8 Aralık 2024'ten bu yana kendi sahasında aldığı ilk lig yenilgisi oldu. O maçta da rakip Lazio'ydu.

Bu mağlubiyetle Napoli ile lider Inter arasındaki puan farkı, ligin bitimine beş maç kala 12 puan olarak kaldı. Üçüncü sıradaki AC Milan, Pazar günü Hellas Verona'yı yenerse Napoli ile puanları eşitleyebilir.