Kenneth Taylor, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki şanslarını değerlendiriyor: "Milli takım teknik direktörüyle görüştüm ve..."

Kenneth Taylor, Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosuna çağrılma olasılığını "pek kafasına takmıyor". Lazio'nun orta saha oyuncusu bunu De Telegraaf gazetesine açıkladı.

Taylor, Eylül 2022'de Oranje formasıyla ilk kez sahaya çıktı. O zamandan bu yana beş kez milli takımda forma giydi. Alkmaarlı oyuncu, Hollanda formasıyla son maçını Mart 2025'te İspanya karşısında oynadı.

Şu anda Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosuna çağrılma olasılığıyla ilgilenip ilgilenmediği sorusuna Taylor şöyle cevap verdi: "Bu soruyu arkadaşlarım ve takım arkadaşlarım da bana sık sık soruyor. Ve şunu söylemeliyim ki: pek değil."

"Milli takım teknik direktörüyle sık sık görüşüyorum ve benim hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. Benden ne bekleyebileceğini biliyor, ama nihayetinde beni kadroya çağırıp çağırmamak onun kararı."

Taylor'ın milli takım kariyerinin en dip noktası şüphesiz Mart 2023'teki Fransa maçı (4-0 mağlubiyet) oldu. Oranje, 20 dakikadan biraz fazla bir süre sonra 3-0 gerideydi ve 33. dakikada Taylor oyundan alındı.

“O günleri yaşamak gerçekten dramatikti. Bu çok açık,” diyor bu konuda. “Ama bunlar benim büyümemi sağlayan, beni daha güçlü kılan ve çok hızlı bir şekilde olgunlaşmamı sağlayan anlar. Nations League’de İspanya’ya karşı oynamış ve bir penaltı golü atmış olmam, bunun teyidi oldu.”

Son olarak Taylor, Oranje kadrosuna neden katkı sağlayacağını düşündüğünü açıklamak istemiyor. “15 yaşımdan beri çalışkanlığım ve iyi futbolumla her şeyi kendi başıma başardım. Bu yüzden medyada kendimi pazarlamam gerekmiyor. Sonuçta kimin kadroda yer alacağına milli takım teknik direktörü karar verir.”