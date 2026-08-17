Lazio, pazar günü İtalya Kupası'nda büyük bir hezimete imza attı. Roma ekibi, kendi sahasında Serie B'de mücadele eden Mantova'ya 0-2 mağlup oldu. İtalyan basını da maçın ardından başta ilk 11 oyuncuları Danilho Doekhi ve Kenneth Taylor olmak üzere takıma sert yüklendi.

Böylece Lazio için İtalya Kupası'nın ilk turunda işler ters gitti. Bitime çeyrek saat kala Francesco Ruocco skoru 0-1'e getirdi. Uzatma dakikalarının derinlerinde Ismael Cajazzo ile fark 0-2 oldu.

Corriere dello Sport, Doekhi'nin performansına 4,5 verdi. “Yediği golde Ruocco'yu gözden kaçırdı. Ayrıca açık oyunda baskı gördüğünde sürekli sorun yaşıyor” denildi.

Spor gazetesi, Taylor'a ise 5 verdi. “Henüz en iyi formunda değil ve zaman zaman orta sahada yönünü kaybetmiş gibi görünüyor. Uzatma dakikalarında kale önünde hata yaptı, bu da ona yakışmıyor.”

İtalyan gazetesi Leggo da Doekhi'nin özellikle Ruocco karşısında zorlandığını gördü. “Hâlâ paslı görünüyor. Açık oyunda tecrübesine güvenmekte zorlanıyor ve Ruocco'yu safça gözden kaçırdı” ifadeleri kullanıldı.

Leggo, Taylor için ise şunları yazdı: “Biancoceleste'nin oyununa neredeyse hiç dahil olmadı ve orta sahanın her bölgesinde dolaşmaya çalıştı, ancak fazla başarılı olamadı.”

Son olarak Il Messaggero da Doekhi'ye 4,5 verdi. “Savunmacı bu takımda kendini rahat hissetmiyor. Rakip ceza sahasında da kendini göstermeye çalıştı ama bu kesinlikle onun görevi değil.”

Taylor, aynı gazeteden 5 aldı. “Sanki zorla oynuyormuş gibi görünüyor, gerçek bir motivasyona sahip değilmiş izlenimi veriyor. Bu takımın en iyi oyuncularından biri, ancak fiziksel olarak en iyi durumda değil. Bu da açıkça görülüyor. Uzatma dakikalarında Lazio gol bulabilirdi ama Taylor doğru değerlendirmeyi yapamadı.”