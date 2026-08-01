Kenneth Taylor, bu hafta antrenman sahasında yaşanan önceki gerginliğin ardından Gennaro Gattuso’ya çok hızlı şekilde yanıt verdi. Lazio’nun Avellino ile oynadığı hazırlık maçında Hollandalı oyuncu, 6-3’lük galibiyette bir gol attı.

Radio Laziale’nin görüntülerinde perşembe günü, öfkeli bir Gattuso’nun Taylor’ı antrenmandan gönderdiği görüldü. ‘Kavga’nın nedeni bilinmiyordu, ancak ikilinin artık arayı düzelttiği anlaşılıyor.

Menajer Guido Albers, De Telegraaf’a yaptığı açıklamada, “Duygular gerçekten kısa süreliğine yükseldi ama bu yalnızca bardakta kopan bir fırtınaydı” dedi. Ayrıca Gattuso’nun, Taylor’ın karakterini ve sahadaki sert tepkisini özellikle takdir ettiğini belirtti.

Cumartesi günü Avellino ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna giren Taylor, doğrudan kapanış golüne imza attı: 6-3. Hollandalı oyuncu, rakip savunmadaki bir hatadan yararlandı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Böylece çalkantılı bir süreci mümkün olan en iyi şekilde geride bırakmış oldu, ancak İtalya’da henüz herkes Taylor’ın geleceğinin Lazio’da olduğuna ikna olmuş değil. Zira Premier League kulüplerinin de onunla ilgilendiği öne sürülüyor.

Lazio, Taylor’ı ocak ayında Ajax’tan 17 milyon euronun biraz altında bir bedelle kadrosuna kattı. İtalya’daki ilk altı ayında 21 maça çıkan oyuncu, 3 gol atıp 2 asist yaptı. Taylor’ın Roma ekibiyle sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor.