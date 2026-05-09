Kenneth Taylor bu kış Lazio dışında başka bir takıma da gidebilirdi: "Ama bütçeleri yoktu"

Kenneth Taylor geçen kış Ajax'tan Lazio'ya transfer oldu ve artık İtalyan kulübünün ilk on birinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Yine de, çok az bir farkla bu orta saha oyuncusu şu anda teknik direktör Francesco Farioli'nin çalıştırdığı FC Porto'da oynuyor olabilirdi.

Geçen yaz Taylor, Porto'ya transfer olmak üzereydi. Geçen sezon Ajax'ta birlikte çalıştığı Farioli, onu Portekiz kulübüne transfer etmek istiyordu.

Taylor, De Telegraaf'a verdiği demeçte, "Anlaşmanın gerçekleşmemesinin sebebi, Ajax'ın beni o kulübe satmak istememesiydi" dedi. "Francesco ile olan bağım nedeniyle bu durumdan oldukça üzüldüm."

"Bu bir ceza değildi tabii ki. Ama bu yüzden transfer yapabileceğim ve yapmak istediğim halde Ajax'ta altı ay daha kalmak zorunda kaldım. Kararımı değiştirmek hiç zor olmadı."

Hollandalı oyuncu, geçen kış Porto'nun tekrar kendisiyle ilgilendiğini açıkladı. “Ama aslında bütçe yoktu. Lazio Roma beni cezbetti, çünkü harika bir ligde, mükemmel bir teknik direktörü olan muhteşem bir kulüp.”

Şu anda Roma’da mutlu olsa da, Taylor Ajax’ta Farioli ile çalışmayı hala sık sık ve keyifle hatırlıyor. “Dramatik bir şekilde sona ermiş olsa da, hepimiz için çok özel bir sezondu.”

“Francesco gerçekten bir takım oluşturdu. Bize futbol konusunda çok şey öğretti, ama aynı zamanda sıkı bir kolektif oluşturarak bize çok şey kattı.”

Sonunda Taylor, yaklaşık 17 milyon euroya Lazio'ya transfer oldu. Şimdiye kadar bu kulüp adına 19 resmi maçta oynadı, hepsinde ilk 11'de yer aldı ve 3 gol, 2 asist kaydetti.