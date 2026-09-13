Kenneth Perez: "Uzun zamandır gördüğüm açık ara en iyisi!"

Kenneth Perez, Feyenoord’un pazar günü PEC Zwolle karşısında ortaya koyduğu oyundan derinden etkilendi. Rotterdam ekibi tam 0-7 kazandı ve özellikle ilk yarı, ESPN yorumcusunu fazlasıyla etkiledi: "Bu, uzun zamandır gördüğüm bir takımın açık ara en iyi yarısıydı."

Feyenoord, Zwolle’de Şampiyonlar Ligi’nde FC Barcelona’ya karşı aldığı can yakıcı 5-1’lik yenilgiyi çok net bir şekilde telafi etti. Giovanni van Bronckhorst’un ekibi ilk dakikadan itibaren oyuna hükmetti, Givairo Read ile erken bölümde iki kez direğe takıldı ve sonunda PEC kulüp tarihinin en ağır yenilgisine doğru gitti.

Perez, özellikle Rotterdam ekibinin hareketli oyunundan keyif aldı. "Elbette Zwolle’nin hiçbir şey yapamadığını ve hiçbir varlık gösteremediğini söylemek çok kolay ama Zwolle’nin başka takımları da zorladığını gördük. Bugün baş edemedikleri şey, Feyenoord’un hareket düzeniydi."

Kombinasyonlardaki tempo da Perez’in dikkatini çekti. "Özellikle topu ne zaman tekte oynamaları gerektiğini, ne zaman gerekmediğini çok iyi hissettiklerini düşündüm. Eğer çok fazla tekte oynarsanız, maça tempo kazandırırsınız ve bu da otomatik olarak oyuncuların boşa çıkması anlamına gelir."

Eski orta saha oyuncusuna göre Feyenoord sürekli hareket halindeydi ve bu yüzden PEC ikili mücadelelere neredeyse hiç giremedi. "Antrenmanda bunu başarmaya çalıştığınız çalışmalar olur çünkü tekte oynamak istiyorsanız, oyuncuların sürekli hareket etmesi gerekir. Feyenoord bunu durmadan yaptı. Aslında tek büyük bir rondoydu."

Marciano Vink de Zwolle’de gördükleri karşısında en az onun kadar heyecanlıydı. "Her şeyin tıkır tıkır işlediği böyle bir ilk yarı oynayan Feyenoord gibi bir takım görmedim."

Feyenoord’da o kadar çok hareketlilik, o kadar çok derine koşu ve o kadar çok güzel kombinasyon vardı ki. Vink, "Bu gerçekten futbolun yüksek okuluydu" dedi.