Kenneth Perez, Anis Hadj Moussa’nın pazar günü Feyenoord ile ADO Den Haag arasında oynanan VriendenLoterij Eredivisie maçında Rotterdam ekibi adına artık belirleyici bir rol oynamamasını şaşırtıcı buluyor. Bunu ESPN’deki Voetbalpraat programında anlattı.

Feyenoord, pazar günü ADO karşısında yenilgiden kurtuldu. Deplasman ekibi De Kuip’te 0-2 öne geçti, ancak Ayase Ueda ve Anis Hadj Moussa’nın golleriyle maç 2-2’ye geldi.

Voetbalpraat programında Hadj Moussa’nın Feyenoord için ne kadar önemli olduğu konuşuluyor. Sjoerd Mossou, “Neredeyse gerçekten bir şeyler üreten, gerçekten yaratıcı olan ve fark yaratan tek oyuncu o” dedi.

“Hele de ADO gibi kırk ya da otuz metre mesafede on kişiyle savunma yapan bir takıma karşı... Bir de onun olmadığını düşün.”

Perez ise Hadj Moussa’nın son bölümde, Feyenoord 3-2’yi ararken artık belirleyici bir rol oynamamasını dikkat çekici buluyor. Analist, “Biliyor musun, işin komik yanı neydi? Skor 2-2’ydi, 7,5 dakika vardı, bunun dört dakikası uzatmaydı. Maçı izliyordum ve neden bu kadar çok soldan gittiklerini merak ettim. 86.32’de Hadj Moussa’nın topa son dokunduğu an yaşandı” dedi.

“Son yedi dakikada topa dokunmayan tek saha oyuncusu oydu. Bu tabii ki Feyenoordlu takım arkadaşlarından kaynaklanıyor, çünkü Feyenoord’da topu kim ister? Hadj Moussa. Ama onlar sürekli soldan gitmeye devam etti. Kendi kendime, delirmişler mi ne, diye düşündüm.”

“Orta saha oyuncularından kendisine pas vermelerini istemesi gerekirdi. O zaman bir şey olur. Bunu gerçekten çok garip buldum!” diyerek sözlerini noktaladı Perez.