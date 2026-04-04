Kenneth Perez, ESPN'den meslektaşı ve muhabir Milan van Dongen'in Peter Bosz'a yönelttiği bir soruya şaşırdı. PSV teknik direktörü, FC Utrecht ile oynanan maçın (4-3) ardından, ikinci yarıda görünüşe göre ciddi bir diz sakatlığı geçiren Jerdy Schouten'in taktiksel performansıyla ilgili sorulara maruz kaldı. Perez bunu "acı verici" olarak nitelendirdi.

"İlk yirmi dakikada çok şey ters gitti, özellikle de adamını takip edememe konusunda," dedi Bosz, ESPN'e verdiği röportajda. Teknik direktör, bu süre zarfında takımının iki gol yediğini gördü. 0-2'lik geriye düşme durumu, daha sonra Couhaib Driouech'in son dakikada attığı galibiyet golü sayesinde düzeltildi.

"Çok hücumcu bir futbol oynuyoruz. Bunu her zaman yapıyoruz. O zaman rakibin kontra atak yapmak isteyeceğini bilirsiniz. Bunu biliyorduk. O zaman geri kalan savunmanızı organize etmelisiniz. Biz bire bir oynuyoruz, o zaman adamınızı takip etmelisiniz. Ve iyi durmalısınız."

"Bunu yapmazsanız, sorun yaşarsınız, çünkü o zaman defansınızda sayıca az kalırsınız. Bu elbette olmaz. Biz bunu kendimiz iyi yapamadık. Top kaybı yaşadık, bu futbolda her zaman olur. Yani mesele bu değil, tek önemli olan şudur: nasıl organize oldunuz?"

Van Dongen bir soru daha soruyor. "Peki Schouten ve Veerman için, özellikle de Schouten için, bu kadar mesafeyi yüksek hızda koşmak mümkün mü?" Bosz yanıtlıyor: "Evet, sahada önde duruyorsun, değil mi? Elbette."

Peki ya rakip daha hızlıysa? "O zaman pozisyonunu değiştirmelisin. Ben de yavaştım ve bazen benden daha hızlı oyunculara karşı oynamak zorunda kaldım, o zaman pozisyonunu iyi ayarlamalısın. O zaman on metre geriye çekilirsin ya da daha erken hareket edersin."

"Ama Jerdy'yi hafife almayın, o çok hızlı. Jerdy gerçekten çok hızlı. Ancak yavaş oyuncular bu konuda daha iyi gelişir. Eğer o kadar hızlı değilseniz, önceden tahmin etmelisiniz. Ne olacak? Ve sonra pozisyonunuzu iyi ayarlamalısınız," diyen Bosz, daha sonra Schouten için "en kötüsünden" korktuğunu söyledi.

Röportajın ardından Van Dongen, meslektaşı Perez'e PSV'nin orta sahasında nasıl bir yeniden konumlandırma öngördüğünü sordu. "Yapabileceğin en aptalca şey on metre geriye çekilmektir, çünkü o zaman boşlukları tamamen genişletmiş olursun."

"Şimdi Schouten'dan bahsediyorsun. Bunu biraz... hmm. Acı verici buluyorum." Van Dongen, Bosz'a Schouten hakkında taktiksel bir soru sormuş olmasını "can sıkıcı" bulduğunu kabul ediyor. "Ama evet, olan oldu," diyor Van Dongen.