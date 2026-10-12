Kenneth Perez, canlı yayında Nigel de Jong hakkında büyük bir haberi açıkladı: "Bu dışarı sızmamalıydı!"

Nigel de Jong, KNVB ile sözleşmesini uzattı. Kenneth Perez bu bilgiyi Voetbalpraat adlı ESPN sohbet programında paylaştı. Ancak haberin henüz kamuoyuna açıklanmaması gerekiyordu.

Programda, Clarence Seedorf'un KNVB'deki denetim kurulu üyeliğini sürdürüp sürdüremeyeceği tartışıldı. Eski orta saha oyuncusu, pazar günü Corinthians ile teknik direktör olarak sözleşme imzaladı.

Perez'e göre bu durum hiçbir sorun teşkil etmiyor. Danimarkalı yorumcu, yakından takip edilmesi gereken pek az konu olduğunu ve toplantıların Zoom üzerinden de yapılabileceğini düşünüyor.

VI adına Feyenoord'u takip eden Martijn Krabbendam ise buna kesinlikle katılmıyor. Krabbendam, teknik direktör Nigel de Jong'un süresi dolmak üzere olan sözleşmesini ele alınması gereken bir konu olarak gösteriyor.

"Bildiğim kadarıyla Nigel de Jong, KNVB ile kısa süre önce uzun süreli bir sözleşme imzaladı" diyerek itiraz etti Perez. Vincent Schildkamp ise durumu kurtarmaya çalıştı: "Sanırım bunun henüz kamuoyuna duyurulmaması gerekiyordu ama plan bu."

De Jong'un Zeist'teki sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor ancak görünüşe göre sözleşmesini şimdiden uzattı. Perez, yeni sözleşmesinin ne kadar süreli olduğunu açıklamadı.