Kenneth Perez, AZ’de Kees Smit dışında herkesten keyif alıyor: “Bu kan dondurucu derecede sinir bozucuydu”

AZ, kısa süre önce yeni sezona Johan Cruijff Schaal’da son lig şampiyonu PSV’yi 0-4 yenerek müthiş bir başlangıç yaptı. Eredivisie’nin ilk haftasında ardından ADO Den Haag 0-2 mağlup edildi, Alkmaar ekibi ise cumartesi günü kendi sahasında FC Utrecht’i zaman zaman adeta sahadan sildi (1-4). Analist Kenneth Perez, takım olarak AZ’ye övgüler yağdırırken, aynı zamanda Kees Smit konusunda da oldukça eleştirel.

AZ, FC Groningen ile birlikte ilk iki maçını da kazanan tek takım konumunda ve averaj üstünlüğüyle (+5’e karşı +4) Eredivisie’de lider durumda. "İlk beş dakika dışında, AZ’den çok ama çok etkilendim. Maçı yeniden tamamen kendi kontrollerine nasıl aldıklarını gördük."

FC Utrecht maça güçlü başladı, ancak sonrasında coşkulu oynayan AZ tarafından zaman zaman adeta oyundan düşürüldü. "Daha sonra şunu da gördün ki (Utrecht teknik direktörü, ed.) Correia’nın, oynamak istediği futbol için gerçekten uygun oyuncuları yok. Ama onların (AZ, ed.) baskıdan yine de nasıl çıkarak oyun kurabildiklerini..." diyerek Perez övgüsünü dile getirdi.

"Ve sonra elbette şunu yapabilen bir santrfora ihtiyacınız var: topu saklayabilen, doğru adama pası verebilen", diyen Perez, bir gol atan Mexx Meerdink’in performansından da oldukça memnun kaldı. "Şu pozisyonda topu buraya bırakışı ve bir de şunu böyle yapışı", diyerek forvetin görüntülerini izlerken keyfini gizlemedi.

Kees Smit ise Danimarkalı analist üzerinde belirgin şekilde daha kötü bir izlenim bıraktı. "Her seferinde yanlış kararı verdi, bu da insanı çileden çıkarıyordu. Şu topu orada boş alana Daal’a atsana!" diyerek Smit’in görüntülerini analiz etti Perez. "O zaman her şeyi açmış oluyorsun. Hayır, geri çekiyor. Vay canına, Smit 10 numara pozisyonunda ne kadar çok yanlış karar verdi!"

"Gerçekten, cesaret göstermeye devam eden genç oyuncuların ve Meerdink’in hakkını vermek lazım. Orta sahada iyi oynayan Kwakman, dengeyi sağlayan Koopmeiners ile birlikte. Kwakman iyi futbol oynadı. AZ’den keyif aldım, gerçekten onlardan çok keyif aldım."

"Eskiden Utrecht deplasmanına gittiğinde her zaman biraz etkilenirdin, çünkü maça doğal olarak hep çok hırslı başlarlar. Dolayısıyla oradan çıkabilmek ve bütün o karmaşaya kapılmamak için dikkatini bir an bile kaybetmemen gerekir. Bunu kusursuz yaptılar", diyerek sözlerini noktaladı Perez.

Ardından Kees Kwakman, Smit’e yönelik eleştirilere değindi. "Smit’in, 10 numara olarak orta sahaya çok yakın durma eğilimi var. Bu çok da tuhaf değil, topu çok fazla almak istiyor ve en iyi olduğu anlar da bunlar. Ama yine de oyununa, zaman zaman oradan uzak kalmayı da eklemesi gerekecek; tıpkı o pozisyonda aslında Valente ve Zechiël’in yaptığı gibi."

"Böylece topla biraz daha geç buluşur ama o 10 numara pozisyonunda oynadığında yine topa doğru geliyor ve o zaman mesafelerin ne kadar kısaldığına bak", diyerek Kwakman, AZ’deki bir huni durumunu tarif etti.

"Ama onu koşturursan ve tempoya sokarsan... İşte bunda gerçekten müthiş. Sadece 10 numara olarak bazen topu istememesi de gerekiyor. Ve bu da belki de en iyi futbolcu olan biri için elbette zor", dedi Kwakman.