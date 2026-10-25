Kenneth Perez, Anis Hadj Moussa için iki büyük ligi seçenekler arasından çıkardı

Kenneth Perez, PSV-Feyenoord maçının ardından konuk takım adına gol atan Anis Hadj Moussa'yı eleştirdi. ESPN yorumcusuna göre Feyenoord'un kanat oyuncusunun Avrupa'nın iki büyük liginde oynama şansı yok.

Karim El Ahmadi, Feyenoordlu hücum oyuncusuna şu uyarıda bulundu: "O da yakında belki kariyerinde bir adım atar. O zaman kanatta çok iyi rakipleri olur ve kendisine fazla süre tanınmaz. Bu konuda çalışması gerekecek."

Sunucu Milan van Dongen, Hadj Moussa'nın "Savunma yapmak pek bana göre değil" dediğini duyduğunu belirterek Perez'e şöyle seslendi: "Kenneth, Avrupa'nın zirvesi hakkında bunu sık sık söylediğini duyuyorum. Oradaki yıldızlar da savunmaya yardım etmek için var güçleriyle geriye koşuyor."

Perez ise Hadj Moussa'yı bir büyük ligde oynarken kolay kolay göremediğini belirtti: "Bu yüzden Saudi Pro League veya İtalya olabilir. Ama İngiltere'de hiç şansı yok, İspanya da elbette çok zor."

El Ahmadi hemen itiraz etti: "Ama İspanya'da oynayabilir, değil mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Betis-Feyenoord maçındaydım. Betis'te Antony gibi bir oyuncuyu görüyorsun. Hadj Moussa da böyle bir oyuncu olabilir."

Perez, meslektaşının sözleriyle ikna olmadı: "Ama sen Betis'ten, İspanya'da zirvenin hemen altındaki takımlardan söz ediyorsun. Ben Atlético Madrid, FC Barcelona ve Real Madrid'den bahsediyorum. Hadj Moussa orada oynamak için yeterince hızlı değil."

Perez sözlerini şöyle tamamladı: "O yıldızlar gerçekten inanılmaz seviyede. Hadj Moussa'nın onların arasında olmaması da utanılacak bir şey değil. Çünkü o oyuncular gerçekten olağanüstü iyi."