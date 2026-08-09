Kenneth Perez, Ajax’taki ilk maçının ardından Marc ter Stegen’e övgüler yağdırdı: “Hollanda’nın ayağını en iyi kullanan ikinci kalecisi”

Marc ter Stegen, pazar günü PEC Zwolle karşısında Ajax formasıyla başarılı bir debut yaptı. Kaleci gole izin vermezken, devre arasından önce yaptığı kritik kurtarışla da nihai 0-2’lik galibiyette önemli pay sahibi oldu. Analist Kenneth Perez, ESPN’deki Dit was het Weekend programında 34 yaşındaki tecrübeli isim için övgü dolu sözler kullandı.

34. dakikada ve skor 0-0’ken, Dylan Mbayo’nun ölçülü ortasında Tobias Sommer kafa vuruşunu yapmak üzereyken Ajax’ın geri düşmesi an meselesi gibi görünüyordu. Ancak Ter Stegen, kedi çevikliğiyle yaptığı refleks kurtarışla Ajax’ı kurtardı.

FC Barcelona’dan kiralanan file bekçisi, bu kurtarışın ardından da sağlam bir maç çıkardı. Sherel Floranus’un kırmızı kart görmesinin ardından Amsterdam ekibi, maçın son bölümünde Jorthy Mokio ve Julian Brandt’ın golleriyle karşılaşmayı lehine çevirdi.

Perez, Ter Stegen’i 'haftanın adamı' olarak seçti. "Birincisi, FC Barcelona’dan birinin kaleci olarak Hollanda’ya gelmesini gerçekten çok özel buluyorum. Büyük bir soap oldu ama sonunda geldi."

"(PEC kaptanı, editör notu) Ryan Thomas’ın da onun 'farklı türde bir kaleci' olduğunu söylediğini duydum. Ajax için gerçekten çok önemli olacağını düşünüyorum. Özellikle de ayaklarıyla." Yine de Perez, Eredivisie’de oyun kurma açısından ondan daha yukarıda gördüğü bir kaleci olduğunu belirtti.

"Koeman hâlâ Hollanda’nın topla en iyi oynayan kalecisi ama sanırım o ikinci sıraya gelir", diyen Danimarkalı yorumcu, Telstar’ın file bekçisine övgüde bulundu. Koeman, cumartesi günü de NEC deplasmanında (1-2) çok iyi bir maç çıkarmıştı.

"Bundan çok keyif alırsın", diye sürdürdü Perez, Ten Stegen hakkında. "Özellikle de iyi kurtarışlarından. Ona gol atmak için gerçekten köşeye çok net vurman gerekir. Ben gerçekten böyle düşünüyorum. Barcelona’da buna alışık, asıl fark da bu."

"Unnerstall’ın birkaç sezon önce FC Twente için ne kadar önemliyse, o da Ajax için öyle olacak", diyerek Perez kanaatini ortaya koydu. Ter Stegen şimdi Ajax ile birlikte Conference League üçüncü eleme turunda Shelbourne FC’ye karşı oynanacak maça odaklanmış durumda. Rövanş perşembe günü İrlanda’da oynanacak.