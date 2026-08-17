Willem Vissers’e kalırsa, Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez bundan sonra basın toplantılarını bir tercüman eşliğinde İspanyolca yapmalı. De Volkskrant muhabiri bunu pazartesi akşamı ESPN’deki Voetbalpraat programında söyledi.

Míchel son dönemde basın toplantılarını sık sık İngilizce yapıyor. Ancak Vissers’ın bundan ‘çok büyük rahatsızlık duyduğunu’ söylüyor. “Adamın bunda bir suçu yok. İspanya’dan geliyor ve neredeyse hiç İngilizce konuşamıyor. Yine de bu, bir ay öncesine göre daha iyi hale geldi.”

“Ama ben orada on beş dakika oturunca çıldırıyorum. Bilinçli olarak artık soru da sormadım, çünkü biraz kilitleniyorum. Gerçekten dinleyemiyorum. İngilizce konuşamıyorsan, yanına bir tercüman koymalısın.”

“Bunu hangi şirket yapar ki? Koca bir çok uluslu şirketsin ve dili hiç konuşmayan birini getiriyorsun. Ülkedeki diğer insanların konuştuğu dili, yani İngilizceyi de konuşmuyor. Sonra da gazetecilerin sorduklarını orada açıklamaya çalışıyorsun.”

“O cevaplardan hiçbir şey çıkaramadım. Oyuncular da her şeyi anladıklarını söylüyor ama demek ki anlamıyorlarmış, artık bu da ortaya çıktı. Çünkü artık ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Bence iyi bir teknik direktör ama bence süreç çok sancılı ilerliyor” dedi gazeteci.

Kenneth Perez de ona katılıyor. “Bunu izlemek gerçekten sinir bozucu. Dün ben de izledim” dedi analist.

“Bir de şu var: Dile hakim değilsen, gazetecilere aslında ne demek istediğini düzgün şekilde anlatamazsın. O yüzden bunu ana dilinde yap, çünkü o zaman gerçekten özüne inebilirsin. Bunu izlemek gerçekten keyifli değil. O zaman basın toplantılarını hiç yapmamak daha iyi” diyerek sözlerini noktaladı Perez.