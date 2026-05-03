Kenneth Perez, Ajax - PSV maçından sonra yeterince gördü: "Hayatında asla ilk 11'de yer alamayacak"

Kenneth Perez bundan emin: Couhaib Driouech asla PSV'nin ilk 11'inde yer almayacak. ESPN'deki "Dit Was Het Weekend" programında yer alan analist, Ajax maçının başlarında büyük bir gol fırsatını kaçıran PSV'nin sol kanat oyuncusundan hiç de memnun değil.

Driouech, 7. dakikada 2-0'ı yapabilecek pozisyondaydı. Guus Til'in ortası tam da ayaklarının önüne düştü, ancak sol kanat oyuncusu bu şansa pek güvenmemiş gibi görünüyordu. Kalenin büyük bir kısmı boş olmasına rağmen, forvet topu Ajax kalecisi Maarten Paes'in kollarına gönderdi.

"Neden o topu kontrol etmedi?" diye soruyor Perez yüksek sesle. "Bu yavaş düşünmektir. Bu, yavaş düşünen bir oyuncu" diye değerlendiriyor.

"İyi düşünen, hızlı düşünen bir oyuncu şunu hisseder: 'Tamam, bu kadar aceleyle tepki vermeme gerek yok'," diye devam ediyor Danimarkalı. "Top elbette biraz arkasına geliyor. Ama hızlı düşünen bir oyuncuysan, Gaaei'nin kaydığını görürsün. O zaman şunu bilirsin: 'Bende bolca zaman var'," diyor Ajax ve PSV gibi takımlarda forma giymiş eski oyuncu.

Driouech'in performansı hakkındaki nihai yargısı da bu nedenle yıkıcı. "Bu maçta zaten gerçekten çok vasattı. Hayatında asla PSV'nin ilk 11'inde yer almayacak," diyor Driouech hakkında.

Driouech, 2024 yazında yaklaşık 3,5 milyon euroya Excelsior'dan transfer olmuştu. Kralingen'de sc Heerenveen'in genç yeteneği kendini gösterdi ve Rotterdam kulübü için 101 maçta forma giydi.

PSV'de kanat oyuncusu çoğunlukla yedek olarak görev yapıyor. Bu sezon şu ana kadar 38 maçta forma giydi ve bunların 29'unda yedek kulübesinden oyuna girdi. Şu anda toplamda 1.300 dakikaya yakın süreye ulaştı.