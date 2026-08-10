Kenneth Perez, Ajax karşısında şaşkın: "Bunu gerçekten ciddi şekilde tuhaf buluyorum. O zaman aslında ne kadar iyisin?"

Ajax, VriendenLoterij Eredivisie'deki yeni sezona pazar günü PEC Zwolle deplasmanında 0-2'lik galibiyetle başladı. Kenneth Perez'e göre bunu yapmaları ise hiç kolay olmadı.

Perez, ESPN'de yayımlanan Voetbalpraat programında, “Kötü değildi, iyi de değildi” değerlendirmesinde bulundu. “Beni her zaman şaşırtan şey şu: Bu kadar çok transfer yapıp ortalamanın üzerinde oyunculara sahip olduğunuzda, on bire karşı dokuz oynarken oyunda en ufak bir sakinlik bile yoktu.”

Perez burada, Sherel Floranus'un kırmızı kart görerek oyundan atılmasının ardından oynanan bölümü kastetti. “Top sizdeyse, o anda on bire karşı dokuz oynuyorsunuz.”

Analiste göre bu, Ajax'ın topu çevirip rakibini bir o yana bir bu yana koşturduğu bir tablo yaratmalıydı.

“Ajax, Feyenoord ya da PSV gibi bir takımın Zwolle karşısında adeta tek büyük bir rondo oynayamamasını şaşırtıcı buluyorum. Zwolle kısa süreliğine bir santrfor daha ekleyip erken bir uzun top kullandığında ise herkes alarma geçiyor. Bunu gerçekten çok tuhaf buluyorum.”

“Ancak Zwolle orta sahada top kaybı yaptığı için gol atabiliyorlar ve dörde üç ya da ikiye karşı üç yakalıyorlar. O zaman da düşünüyorum: Bunun değeri ne? Aslında ne kadar iyisin?” diyerek sözlerini noktaladı.

Ajax, PEC ile oynadığı maçı ancak son bölümde koparabildi. Jorthy Mokio (76. dakika) ve Julian Brandt'ın (90+5. dakika) golleriyle Amsterdam ekibi sahadan 0-2 galip ayrıldı.