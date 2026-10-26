Kenneth Perez, Daley Blind'in Ajax'ta önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor ve deneyimli solak oyuncuyu en çok ön libero olarak sahaya sürmek istiyor. ESPN yorumcusu, şu anda bu pozisyonda oynayan Sofyan Amrabat'tan tam olarak ikna olmuş değil. Perez'e göre Ajax'ın asıl ihtiyacı, orta sahaya sakinlik getiren ve takımın oyun kurmasını sağlayan bir oyuncu.

Blind, uzun süren sakatlığının ardından pazar günü Sparta Rotterdam deplasmanında zorlukla kazanılan maçta (1-2) sahalara döndü. 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, 89. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna girdi ve Ajax'ın galibiyeti korumasına yardımcı oldu. Ajax, bu üç puan sayesinde puan tablosunda PSV'yi geride bırakırken lider Feyenoord ile arasındaki farkı üç puana indirdi.

Pazartesi akşamı ESPN'de yayımlanan Voetbalpraat programında Ajax'ın istikrarsızlığı kapsamlı biçimde ele alındı. Sjoerd Mossou, geleneksel büyük kulüpler arasında en az istikrar gösteren takımın Ajax olduğunu belirterek Sparta karşısındaki ikinci yarıyı "berbat" olarak nitelendirdi. Perez ise Blind'in dönüşünün bu sorunun çözümüne önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Perez, "Daley Blind belki de daha fazla istikrar sağlayabilir" dedi. "Zaten geriden oyun kurma konusunda çok şey katıyor. Youri Baas da bunu yapıyor ama Blind aynı zamanda tecrübesi için kadroya kattığınız bir oyuncu."

Perez'e göre Blind'in başlıca özellikleri fiziksel alanda değil. Eski futbolcu, "Elbette hızı ve gücü için değil, sahada arkadaşlarını yönlendirebilecek biri olsun diye alındı" diye açıkladı. Yorumcu, iyi yönlendirmenin birçok kulüpte büyük fark yaratabileceğini de vurguladı.

Sunucu Wouter Bouwman, Blind'i hangi pozisyonda oynatacağını sorduğunda Perez fazla düşünmedi. Danimarkalı yorumcu, Amrabat'ın oynadığı pozisyonu işaret ederek "Açıkçası altı numarada" yanıtını verdi. Faslı millî oyuncu konusunda ise pek heyecanlı değildi: "Amrabat fena iş çıkarmıyor ya da en azından çok koşuyor, sahanın her yerinde. Sürekli hareket hâlinde."

Perez, Ajax'ta ön libero olarak farklı tipte bir futbolcu görmeyi tercih ediyor. "Topu sakin bir şekilde alan, doğru renkteki formayı giyen takım arkadaşına oynayan ve hatları aşan paslar veren birini biraz daha fazla seviyorum" diye açıkladı. "Çünkü bence altı numara pozisyonu yeni on numara. Takımına futbol oynatan oyuncu o."

Martijn Krabbendam, Perez'in Amrabat'ın özelliklerini tarif etme biçimine güldü. Feyenoord muhabiri, "Böyle bir oyuncunun analiz edilme biçimi güzel değil mi? Koşuyor, elinden geleni fazlasıyla yapıyor ve sürekli hareket hâlinde" dedi. Perez ise görüşünü değiştirmedi: "Bu yeterli olabilir ve birçok insan da 'Vay canına, ne kadar çabalıyor' der. Ama ben farklı bir şey tercih ederim."