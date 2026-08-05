Kennet Eichhorn için endişeler giderek artıyor gibi görünüyor: Bayer Leverkusen'de üçlü için sonuçları olabilir mi?

Kennet Eichhorn hakkındaki endişeler giderek artıyor. 17 yaşındaki yeni transfer, temmuz ortasında geçirdiği bir mide-bağırsak enfeksiyonu nedeniyle beş gün içinde beş kilo verdikten sonra, kendisine bir metabolizma hastalığı teşhisi kondu. Eichhorn şu anda yatarak tedavi görüyor; burada hem hastalığın nedenlerinin araştırılması hem de yeniden güç toplaması amaçlanıyor.

Sport Bild'in haberine göre uzun bir sakatlık süresi bekleniyor, şu anda dönüş için herhangi bir takvim bulunmuyor. Habere göre Leverkusen, Eichhorn'u ilk yarı kadro planlamasından tamamen çıkardı. Bunun sonucunda, başlangıçta planlandığı gibi iki değil, artık yalnızca bir merkez orta saha oyuncusunun satılması düşünülüyor. Bunun için adaylar Equi Fernandez (24), Aleix Garcia (29) ve Robert Andrich (31).

Şu anda en büyük piyasa değeri muhtemelen 20 milyon euro kazandırabilecek Fernandez'de. Eski teknik direktör Kasper Hjulmand ile arası bozulduktan sonra, Carles Martinez ile ilişkisinin ise iyi olduğu görülüyor. Garcia'nın da görünüşe göre bir transfere sıcak baktığı belirtiliyor, ancak hâlâ uygun taliplerin eksik olduğu ifade ediliyor. Andrich için ise şu anda her şey takımda kalacağına işaret ediyor.

Kennet Eichhorn, Leverkusen'e 9 milyon euro karşılığında transfer oldu

Eichhorn, geçen sezon Hertha BSC'de 2. Bundesliga'da ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak bir dönem ayak bileği sakatlığı ve kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen oyuncu için Bayern Münih, Liverpool, Manchester City, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi çok sayıda dev kulüp de aynı anda devreye girmişti. Sonuç olarak 9 milyon euro karşılığında Leverkusen'e transfer oldu. Orada ne zaman çıkış yapacağı ise şu anda tamamen belirsiz görünüyor.