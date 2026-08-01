Kennet Eichhorn, Bayer Leverkusen formasıyla yapacağı ilk maçını belirsiz bir süre ertelemek zorunda. Üst düzey yetenek (17), bu yaz BayArena’ya transfer olmuştu ve burada kendisine şimdi bir metabolizma bozukluğu teşhisi kondu.

"Bayer Leverkusen, bir süre Kennet Eichhorn’dan yararlanamayacak", diye yazdı kulüp resmi kanalları aracılığıyla. "Berlin’den gelen yeni transferde, uzman doktor muayenelerinin ardından tedavi gerektiren bir metabolizma bozukluğu tespit edildi."

"Bundan önce aşırı fiziksel yüklenme ve kilo kaybı yaşandı, bunlar kısmen bir mide-bağırsak rahatsızlığının sonucuydu. 17 yaşındaki oyuncu, Bayer ile istişare halinde, yakında uzmanlaşmış bir sağlık kuruluşunda tedavi görecek."

Sportif direktör Simon Rolfes de şu ifadeleri kullandı: "Bunun ardından bir rehabilitasyon programı uygulanacak. Kennet, bizim de umduğumuz üzere en üst seviyede çok uzun sürecek bir kariyerin henüz başında. Bu süreçte ona elimizden geldiğince destek olacağız."

"Bu aşamada önemli olan, iyileşmesi için doğru adımları atmış olmamız ve Kennet’in tedavisi için ihtiyaç duyduğu zamanı ve sakinliği, hiçbir baskı olmadan bulabilmesi", dedi Rolfes.

Eichhorn, Almanya’nın en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Geçen sezon Hertha BSC’de 2. Bundesliga tarihinin en genç oyuncusu, ilk 11 başlayan en genç ismi ve gol atan en genç futbolcusu oldu. Geçen sezonun ikinci haftasında, 16 yaş 14 günlükken, Berlin’de yaklaşık 60 bin seyirci önünde 2. Bundesliga’daki ilk maçına çıktı.

Defansif özellikleriyle öne çıkan orta saha oyuncusu, bugüne kadar en üst seviyede on dokuz maça çıktı. Bu yaz Leverkusen’e önemli bir transfer yaptı ve kulüp Hertha’ya dokuz milyon euro ödedi. Eichhorn, hazırlık döneminde henüz forma giymemişti ve şimdi bunun nedeni de netleşti.