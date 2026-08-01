Kennet Eichhorn, Bayer Leverkusen formasıyla yapacağı ilk maçını belirsiz bir süre ertelemek zorunda. Üst düzey yetenek olarak görülen 17 yaşındaki oyuncunun bu yaz BayArena’ya transfer olmasının ardından metabolizma bozukluğu tespit edildi.

“Bayer Leverkusen bir süre Kennet Eichhorn’dan yararlanamayacak” diye yazdı kulüp, resmi kanalları aracılığıyla. “Berlin’den gelen yeni transferde, uzman doktorların yaptığı muayenelerin ardından tedavi gerektiren bir metabolizma bozukluğu tespit edildi.”

“Bundan önce aşırı fiziksel yüklenme ve kilo kaybı yaşandı; bunun bir kısmı mide-bağırsak hastalığının sonucuydu. 17 yaşındaki oyuncu, Bayer ile istişare halinde, kısa süre içinde uzmanlaşmış bir sağlık kuruluşunda tedavi görecek.”

Sportif direktör Simon Rolfes şu ifadeleri kullandı: “Bunun ardından bir rehabilitasyon programı uygulanacak. Kennet, umarız en üst seviyede çok uzun sürecek bir kariyerin başında. Bu süreçte ona elimizden gelen en iyi desteği vereceğiz.”

Rolfes, “Bu aşamada önemli olan, iyileşmesi için doğru adımları atmış olmamız ve Kennet’in herhangi bir baskı olmadan, tedavisi için ihtiyaç duyduğu zaman ve sakinliği bulmasıdır” dedi.

Eichhorn, Almanya’nın en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Geçen sezon Hertha BSC’de 2. Bundesliga tarihinin en genç oyuncusu, ilk 11 oyuncusu ve golcüsü oldu. Geçen sezonun ikinci haftasında, 16 yaş 14 günlükken, Berlin’de yaklaşık 60 bin seyirci önünde 2. Bundesliga’daki ilk maçına çıktı.

Defansif özellikleriyle öne çıkan orta saha oyuncusu, bugüne kadar en üst seviyede 19 maça çıktı. Bu yaz Leverkusen’e dikkat çekici bir transfer gerçekleştirdi; Alman ekibi Hertha’ya 9 milyon euro ödedi. Eichhorn hazırlık döneminde henüz forma giymemişti ve bunun nedeni şimdi netlik kazandı.