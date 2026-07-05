Kendisi mi müdahale etti?.. Trump, FIFA’ya “tuhaf hediye” için teşekkür etti: “Büyük bir haksızlıktı”!

ABD Başkanı Donald Trump, forvet Folarin Balogun’a uygulanan otomatik men cezasının askıya alınması kararının ardından “Truth Social” platformu üzerinden Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ‘ya bir teşekkür mesajı gönderdi ve bu kararı “ağır bir haksızlığın ortadan kaldırılması” olarak nitelendirdi.

Trump, “FIFA’ya doğru olanı yaptığı ve bu büyük haksızlığı giderdiği için teşekkür ederim!” diye yazdı. Bu sözleriyle, Disiplin Komitesi’nin Dünya Kupası son 32 turunda Bosna-Hersek karşısında ABD’li oyuncunun aldığı kırmızı kart cezasını askıya alma yönünde aldığı istisnai kararı kastetti.

FIFA, internet sitesinde yayınladığı resmi açıklamada, “Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca, Amerikalı oyuncu Fularin Balogun’a verilen bir yıllık otomatik men cezasının uygulanması, deneme süresi olarak askıya alınmıştır” dedi. Bu karar, Balogun’un yarın Pazartesi günü Seattle’daki stadyumda oynanacak 16’lı tur maçında Belçika karşısında forma giymesine olanak tanıyor.

Bu karar, uluslararası futbol sahalarında pek sık rastlanmayan istisnai durumlardan biri olarak değerlendiriliyor; zira Disiplin Komitesi, büyük turnuvalarda otomatik ihraç cezalarını askıya alma yoluna nadiren başvurur.

Ancak kararın katı bir koşulu bulunuyor: Balogun, bir yıl içinde sert oyun nedeniyle bir kez daha kırmızı kart görürse, uzaklaştırma cezası uygulanacak ve o anda yeni ceza da buna eklenecek; bu da oyuncunun önümüzdeki dönem boyunca sıkı gözetim altında kalacağı anlamına geliyor.

ABD Futbol Federasyonu (USSF) kararı memnuniyetle karşıladı ve resmi bir açıklamada şunları belirtti: “Disiplin Komitesi’nin kararını kabul ediyoruz ve Folarin Balogun’un yarın maça çıkmaya hak kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dikkatimiz Belçika ile oynayacağımız son 16 turu maçına odaklanmış durumda ve muhteşem taraftarlarımızın sürekli desteğini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Balagun, ABD’nin Bosna-Hersek’i 2-0 yendiği maçın 45. dakikasında takımının ilk golünü atmış, ancak 64. dakikada savunma oyuncusu Tarik Muharremović’e yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Bu olay, hakem kararının sertliği konusunda geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.