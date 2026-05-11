Kendisi hariç tüm profesyonel futbolcuları zengin eden Belçikalı futbolcu

1995 yılında Bosman kararı futbol dünyasında bir devrim yarattı. Bu karar, güç dengesini oyuncuların lehine değiştirdi ve sporun profesyonelleşmesine büyük bir ivme kazandırdı. Yine de bu tarihi kararın arkasındaki adamı artık neredeyse kimse hatırlamıyor. Rebel United köşemizin 13. bölümü.

Yazan: Filippo Cataldo

Kendisi hariç neredeyse tüm profesyonel futbolcuları ve menajerlerini çok daha zengin yapan bu adam, futbolu kalıcı olarak değiştirmeyi asla amaçlamamıştı. Jean-Marc Bosman bir asi olmak istemiyordu. Kulübü RFC Liège'yi, Belçika Futbol Federasyonu'nu ve nihayetinde UEFA'yı Avrupa Adalet Divanı'na taşımayı planlamıyordu.

Bosman, kendi deyimiyle, futbola "harika bir şey" vermek istemiyordu. Hele de bunun bedelini en ağır şekilde kendisinin ödemesi gerekecekse hiç istemiyordu. "Kaotik bir hayat yaşadım," diyor, aslında derin bir kişisel çöküş olan bir dönemden bahsederken: alkol sorunları, borçlar, depresyonlar, aile içi şiddet suçlaması ve sürekli para sıkıntıları.

Bosman futbolu sonsuza dek değiştirdi, ancak futbol daha sonra ona sırtını döndü. “Üzücü, ama başından beri beni silip atmak istediler. Görmezden gelindim. Ancak mevcut iktidar sistemine saldırırsan bir bedel ödediğini anladım,” diyor şimdi.

Bosman'ın o zamanlar istediği şey aslında çok basitti: kendisi için adalet. O sadece futbol oynamaya devam etmek istiyordu. 1990 yazında Belçika birinci ligi takımı RFC Liège ile olan sözleşmesi sona erdiğinde, Fransa ikinci ligi takımı USL Dunkerque'ye transfer olmak istedi.

Bosman o zamanlar 25 yaşındaydı. Sağlam, ancak olağanüstü olmayan bir ofansif orta saha oyuncusuydu. Standard Liège'de yetişmiş ve profesyonel futbola da orada başlamıştı. Sonraki iki sezonda şehir rakibi RFC Liège'de forma giydi, ancak Belçika'nın en üst liginde sadece 25 maça çıkabildi.

Sözleşmesinin sona ermesinden dolayı rahatlamıştı, çünkü önceki aylar zorlu geçmişti. Bosman hem teknik direktörle hem de kulüp yönetimi ile anlaşmazlık içindeydi. RFC Liège ona yeni bir sözleşme teklif etti, ancak aylık maaşı yaklaşık 850 avro idi; bu, daha önce kazandığının sadece dörtte biri kadardı.

1990 yılından bahsediyoruz, ancak o dönemde bile Batı Avrupa'da birinci lig futbolcusu için aylık 850 avro oldukça düşük bir rakamdı. O dönemde Belçika'da bir fabrika işçisi aylık yaklaşık 1.000 avro kazanıyordu.

Bu nedenle Dunkerque'nin teklifi tam da doğru zamanda geldi. İkinci ligde olsa da, Belçika'dan çok daha büyük bir futbol ülkesi olan Fransa'daydı. Üstelik şehir, memleketinin sınırının hemen ötesindeydi. Bosman gibi bir oyuncu için bu, cazip ve mantıklı bir teklifti.

RFC Liège, Bosman için absürt derecede yüksek bir transfer ücreti talep etti

Tek bir sorun vardı: RFC Liège, Bosman'ı öylece bırakmak istemiyordu. Kulüp, 10 numaralı oyuncusu için 600.000 ile 800.000 euro arasında bir transfer ücreti talep etti. Üstelik bu, sözleşmesi zaten sona ermiş ve kısa bir süre önce kendisine yaklaşık Belçika asgari ücreti kadar bir yeni sözleşme teklif edilmiş bir oyuncu içindi.

Dunkirk bu miktarı ödemek istemedi — ya da ödeyemedi. RFC Liège bunun üzerine transferi engelledi. Böylece Bosman, istese de istemese de bir asi haline geldi.

Profesyonel statüsünü bırakıp yeniden amatör olarak kaydoldu, böylece Liège'den ayrılabilsin. Formunu korumak için önce Fransa'da beşinci ligde oynayan bir kulüpte forma giydi. Bir yıl sonra, Hint Okyanusu'ndaki Fransız adası La Réunion'da birinci ligde oynayan bir takıma transfer oldu. Ancak daha da önemlisi: Bosman, eski kulübüne ve Belçika Futbol Federasyonu'na dava açarak tazminat talep etti.

Spor açısından Bosman'ın transferleri pek bir anlam ifade etmiyordu. La Réunion'da aradığını bulamadı ve 1992'de Belçika'ya döndüğünde hiçbir kulüp ona sözleşme teklif etmek istemedi.

İşsizlik maaşı başvurusunda bulundu, ancak bu da reddedildi. O yıllarda eski profesyonel futbolcu, geçici olarak ailesinin garajında yaşıyordu.

Bosman kararı futbolu sonsuza dek değiştirdi

Mahkeme önünde Bosman haklı çıktı. 1990 yılında Belçika mahkemeleri, Duinkerke'ye transferinin transfer ücretine bağlı olmaması gerektiğine hükmetmişti. Ancak RFC Liège ve Belçika Futbol Federasyonu bunu kabul etmedi. UEFA'ya göre, normal mahkemelerin futbol meseleleri hakkında söz hakkı yoktu; bu meseleler sadece spor camiası içinde çözülmeliydi.

Ancak futbol dünyası, Avrupa Birliği'nin etkisini hafife almıştı. Belçika adaleti ve Bosman, Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu. Amaçları, ilkesel bir karar almaktı: Profesyonel futbolcular da, AB içindeki diğer çalışanlar gibi, nerede çalışacaklarını özgürce seçebilmeliydi.

Kulüpler ve futbol federasyonları öfkeyle tepki gösterdi ve futbolun sonunun geldiğini öngördü. Dönemin UEFA Başkanı Lennart Johansson, Avrupa Birliği’nin kulüp futbolunu yok etme tehlikesi yarattığı konusunda uyarıda bulundu. Daha sonra FIFA Başkanı olacak Sepp Blatter ise, zenginlerin daha da zenginleşmesine izin verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Tüm itirazlara rağmen, Aralık 1995'te futbolu kesin olarak Bosman öncesi ve sonrası dönemlere ayıran tarihi karar verildi.

Bu karar öncesinde, oyuncular pratikte kulüplerine büyük ölçüde bağımlıydı. Sözleşmeleri sona ermiş olsa bile, kulüplerinin izni olmadan ayrılmaları mümkün değildi. Bosman kararının ardından, oyuncular sözleşmelerinin sona ermesinden sonra yeni bir işveren seçme konusunda tam bir özgürlük kazandılar.

Bu, güç dengesini kökten değiştirdi. Kulüpler, oyuncularını daha erken ve daha iyi koşullarda bağlamaya çalışmak zorunda kaldı. Maaşlar hızla yükseldi ve transfer ücreti olmayan oyuncular, yeni kulüplerinden genellikle yüksek bir imza parası talep edebildi.

Transfer piyasasında da her şey değişti. Eskiden bir oyuncunun değerini ve ne kadar kazanacağını büyük ölçüde kulüpler belirlerken, oyuncular kendi piyasa değerleri üzerinde çok daha fazla etkiye sahip oldular. Bu nedenle iyi futbolcular giderek daha pahalı hale geldi.

Bu fark maaşlarda da görüldü. Bosman kararı öncesinde birçok profesyonel futbolcu, ortalama bir gelirden biraz daha fazlasını kazanıyordu. Karardan sonra ise en büyük liglerdeki ortalama seviyedeki oyuncular bile milyoner olabildi.

Ayrıca, bu karar yabancı oyuncu sayısına getirilen katı kısıtlamalara da son verdi. Doksanlı yılların başında, çoğu Avrupa liginde kulüpler sadece üç yabancı oyuncu oynatabiliyordu. Bosman kararından sonra, Avrupa Birliği'nden gelen oyuncular için bu kısıtlamalar ortadan kalktı ve daha sonra Avrupa'daki diğer birçok oyuncu için de kaldırıldı.

1999 yılının Boxing Day'inde sembolik bir an yaşandı; o gün Chelsea, Premier Lig'de tarihte ilk kez tamamen yabancı oyunculardan oluşan bir ilk onbirle sahaya çıkan ilk büyük kulüp oldu.

Bu arada Bosman, "bir dondurma bile alamıyordu"

O dönemde Chelsea'nin teknik direktörü Gianluca Vialli'ydi. Bir yıl önce, oyuncu-teknik direktör olarak Londra kulübünü Avrupa Kupası II'de zafere taşımıştı. Vialli ayrıca Bosman öncesi dönemin son rekor transferlerinden biriydi: Juventus, 1992'de forvet için UC Sampdoria'ya bugünkü değeriyle yaklaşık 17 milyon euro ödemişti.

Bosman kararı sonrasında transfer ücretleri patlama yaşadı. 1997'de Inter Milan, Ronaldo için FC Barcelona'ya 26,5 milyon euro ödedi. Yirmi yıl sonra Paris Saint-Germain, Neymar için 222 milyon euro ödeyerek tüm rekorları kırdı.

Bosman kararı, sayısız profesyonel futbolcuyu önemli ölçüde zenginleştirdi ve güç dengesini oyuncuların lehine kaydırdı. Aynı zamanda, Avrupa'nın en büyük beş liginin hakimiyetini de güçlendirdi. Doksanlı yılların ilk yarısında, Ballon d'Or'da ilk on içinde yer alan oyuncuların yüzde 80'inden biraz azı İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya veya Fransa'da oynuyordu. Bosman kararından sonra bu oran yüzde 98'e kadar çıktı.

Jean-Marc Bosman, kendi adını taşıyan devrimden neredeyse hiç yararlanamadı. “Herkes benim mücadelemden faydalandı. Ben hariç,” diyor.

1996'da, o dönemde Belçika ikinci liginde mücadele eden RCS Visé formasıyla yedi maç daha oynadı. Hukuki mücadelesinin başlamasından dokuz yıl ve kararın verilmesinden dört yıl sonra, 1999'da, kariyerinin ani sona ermesi nedeniyle 780.000 avro tazminat aldı.

Ancak bu para kısa sürede tükendi. Kendi ifadesine göre, “bir dondurma bile alamayacağı” dönemler oldu. Frank Verlaat ve Marc Wilmots’un da aralarında bulunduğu bazı Belçikalı profesyonel futbolcular, geçimini sağlamasına yardımcı olmak için para bağışladı.

Günümüzde Bosman, FIFPRO'dan aylık bir ödenek alıyor. En azından orada unutulmamış. "Herkes Bosman kuralını bilir, ama kimse bunun arkasındaki adamı tanımaz," diyor. "Ben yüzü olmayan bir adamım." Bugün aynı mücadeleyi tekrar verir miydi? "Futbol dünyasına güzel bir şey verdim, ama bunun için hiçbir zaman takdir görmedim. Bu beni en çok inciten şeydi," diyor Bosman. "Yani hayır, bunu bir daha yapmazdım. Bunun için çok fazla fedakarlık yapmak zorunda kaldım."