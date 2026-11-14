Alexander Isak, Liverpool'un Arsenal karşısındaki tartışmalı Premier League yenilgisinin ardından penaltı kazanmak için kendini yere atmak zorunda olmaması gerektiğini söyledi. Forvet, Kritik Maç Olayları Paneli'nin Jurrien Timber'ın formasını açıkça çekmesine rağmen kendisine haksız yere penaltı verilmediğini doğrulamasının ardından konuştu.

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Premier League'de VAR yine eleştirilerin hedefinde

Isak, Liverpool'un Arsenal karşısında aldığı son yenilginin ardından penaltı kazanmak için kendini yere atmak zorunda olmaması gerektiğini söyledi. Liverpool, iki hafta önce Anfield'da 1-0 kaybettiği ve tartışılmaya devam eden Premier League maçında Arsenal'le karşılaşmıştı.

İlk yarıda Arsenal savunmacısı Jurrien Timber, Isak'ın Bradley Barcola'dan gelen tehlikeli ortaya kafa vurmaya çalıştığı sırada oyuncunun formasını açıkça çekti. Bu temas, forvetin ceza sahası içindeki hareketini belirgin biçimde engelledi.

Hakem Andy Madley oyunu devam ettirdi, VAR hakemi Stuart Attwell ise müdahale etmedi. Ancak Premier League'in Önemli Maç Olayları Kurulu, pozisyonda penaltı verilmesi ve Madley'nin monitöre çağrılması gerektiğine hükmetti.

Forvetin tek odağı gol atmaktı

Isak, pozisyon hakkında ayrıntılı biçimde konuşarak faulün boyutunu o anda fark etmediğini kabul etti. Forvet, gol atmaya odaklanmasının Timber'ın müdahalesine vereceği doğal fiziksel tepkinin önüne geçtiğini anlattı.

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Penaltı verilip verilmemesi gerektiği sorulduğunda Isak, "Geriye dönüp baktığımda sanırım öyle görünüyor," dedi. "Biraz çekildiğimi hissettim ama sonradan göründüğü kadar değildi."

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Şöyle devam etti: "Gol atmaya odaklanmıştım. Hem gol atmaya çalışıp hem de aynı anda yere düşmek zor. Gözüme golü o kadar kestirmiştim ki çekildiğimi pek fark etmedim."

Iraola oyuncularından tepki bekliyor

Son düdüğün ardından Anfield'daki hayal kırıklığı açıkça hissediliyordu. Kulüp çalışanları ve taraftarlar, hakem kararları nedeniyle büyük haksızlığa uğradıklarını düşünüyordu. Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, hakemlerin bariz faulleri görmesini sağlamak için oyuncularına daha kolay yere düşmelerini söylemek zorunda kalabileceği yönünde şaka bile yaptı.

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Teknik direktörünün maç sonrası yaptığı bu dikkat çekici açıklamalara rağmen Isak, kendini yere atma fikrine temelden karşı çıkıyor. İsveçli haber kuruluşu Aftonbladet'e konuşan forvet, sahada dürüst davranmanın cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Isak, "Pozisyonu olduğundan farklı göstermeye veya bilerek yere düşmeye gerek olduğunu düşünmüyorum," dedi. "Elbette durumu daha iyi değerlendirebilseydim hakemin bunu fark etmesini sağlayabilirdim ama böyle pozisyonlarda kendinizi yere atmanız ya da teması abartmanız gerektiğine inanmıyorum."

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Belirleyici kararlar için teknolojiye güveniyor

Önemli Maç Olayları Kurulu'nun resmî kararı Liverpool için pek teselli sağlamıyor. Anfield ekibi, çekişmeli Premier League maçında kritik puanlar kaybetti ve hatanın sonradan kabul edilmesi 1-0'lık sonucu değiştiremiyor.

Yine de Isak, mevcut video teknolojisinin İngiliz futbolundaki bu bariz hataları eninde sonunda ortadan kaldırmasını umuyor. Forvete göre savunma oyuncularının faullerini görünür kılma sorumluluğu futbolculara bırakılmamalı; hakemler bunun tüm sorumluluğunu üstlenmeli.

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Isak sözlerini şöyle tamamladı: "Belki de bunun o kadar önemi olmamalı. Çünkü böyle anlarda belirleyici kararları vermek için VAR ve gerekli sistemlerimiz var."