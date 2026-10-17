Real Betis ile Barcelona arasında La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem tartışması yaşandı. Hakem, Endülüs ekibinin eşitlik golünü, atağın başlangıcında Cucho Hernández'den gelen muhtemel bir el teması için video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"a başvurduktan sonra iptal etti.

Giovani Lo Celso, topu havada karşılayıp sol ayağıyla direkt vurarak kaleci Joan García'nın elini geçen muhteşem bir gol kaydetmiş ve Betis tribünlerini coşturmuştu. Böylece skor, taraftarların kutlamaları arasında 2-2'ye gelmişti.

Ancak ev sahibi ekibin sevinci uzun sürmedi; hakem De Burgos Bengoetxea, atağın başlangıcında Cucho Hernández'den el teması olduğu şüphesiyle pozisyonu incelemek için video teknolojisine başvurdu.

Pozisyonu inceledikten sonra hakem golü iptal etme kararı aldı ve Real Betis 2-2'lik eşitliği yakalama şansını kaybetti. Bu karar, hakem kararının ne kadar doğru olduğu ve el temasının gerçekten golün iptalini gerektirip gerektirmediği konusunda soru işaretleri bıraktı.