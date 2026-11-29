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Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick'in basın toplantılarında İspanyolca konuşmaması yeniden tartışma konusu oldu. Katalan ekibin başındaki üçüncü yılını tamamlamaya yaklaşan ve gazetecilerin sorularını yanıtlamak için sık sık medyanın karşısına çıkan Flick, bugüne kadar tek bir soruyu bile İspanyolca yanıtlamadı.

Konu, Barcelona'nın Deportivo La Coruña ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısının ardından yeniden gündeme geldi. Flick, İspanyolca konuşmak için kendini henüz yeterince rahat hissetmediğini açıkladı ve alkol alsa bile bunu denemeye niyetli olmadığını belirtti. Ardından gazetecilere, zaten hiç içki içmediğini, dolayısıyla bu seçeneğin söz konusu bile olmadığını söyleyerek şaka yaptı.

Basın toplantısı, iki takımın Riazor Stadı'nda oynanan La Liga 14. hafta karşılaşması öncesinde düzenlendi. Barcelona galibiyet serisini sürdürmeyi ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken Deportivo, mücadeleye 15 puanla 12. sırada başlamıştı.

Barcelona da deplasmanda ev sahibi rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı . İlk yarıda Lamine Yamal ve Dani Olmo iki gol kaydederken ikinci yarıda Raphinha üç gol atarak Katalan ekibini La Liga liderliğini pekiştiren bir galibiyete taşıdı.

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Bu galibiyetle puanını 14 maçta 39'a yükselten Barcelona, 34 puanla ikinci sıradaki Atletico Madrid'in beş puan önüne geçti. Real Madrid 33 puanla üçüncü sırada yer alırken Deportivo La Coruña ise 15 puanla 13. sırada kaldı.

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"Cadena SER" radyosunda yayınlanan "Carrusel Deportivo" programı, Alman teknik direktörün bu tutumunu ele alarak "zayıf nokta" olarak nitelendirdi. Programda bazı gazeteciler, takımın başına geçmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen Flick'in basın toplantılarında İngilizce konuşmayı sürdürmesinin olası nedenlerini tartıştı.

Santi Ovalle, Flick'in İspanyolcayı ana dili olarak görmediği için bu dilde konuşmak istemediğini söyledi. Ovalle'ye göre Flick, ağzından çıkan her kelimenin büyük bir titizlikle incelendiğinin farkında ve bu nedenle yüzde 100 hâkim olmadığı bir dili kullanmak istemiyor.

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Jordi Martí de bu görüşe katıldı. Teknik direktörlerin açıklamalarının sıkı bir şekilde mercek altına alındığını ve söyledikleri her kelimenin dikkatle analiz edildiğini belirten Martí, bu yüzden düşüncelerini en fazla ayrıntıyı ve en ince anlamları aktarabilecekleri dilde ifade etmelerinin gerekli olduğunu vurguladı.

Martí, teknik direktörlerin yaklaşık üç günde bir medyanın karşısına çıktığını ve her türlü soruyu yanıtlamak zorunda kaldığını ekledi. Bu nedenle söylemek istediklerini mümkün olan en açık şekilde ifade edebilmeleri gerektiğini dile getirdi.

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Ancak Katalan gazeteci, kulüpteki resmi dille ilgili başka bir noktaya da dikkat çekti. Flick'in, kulüp tüzüğüne göre Barcelona'nın resmi dilinin Katalanca olduğunu hatırlaması gerektiğini vurgulayan Martí, bunun onun için de geçerli olması gerektiğini ekledi.

Santi Ovalle ise takımda Flick ile günlük hayatta kullanılan dilin İngilizce olduğunu açıkladı. Bu da Alman teknik direktörün, Barcelona'daki üçüncü sezonuna yaklaşmasına rağmen oyuncularıyla iletişim kurarken hâlâ bu dile başvurduğu anlamına geliyor.

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Ovalle, Flick'in bazı İspanyolca kelimeleri anlamaya başladığını belirtti ve bir basın toplantısında yaşanan bir anı örnek gösterdi. Flick, o toplantıda kendisine İspanyolca sorulan bir soruyu tamamen anlamayı başarmıştı. Ovalle'ye göre bu durum, medya önünde konuşacak seviyeye ulaşmamış olsa da dili kavrayabildiğini gösteriyor.

Bruno Alemany ise farklı bir yorum getirdi. Alemany, Flick'in Barcelona macerasının başında İngilizceye yönelmesinin akıllıca bir adım olmuş olabileceğini, çünkü bunun başka bir dilde tam olarak ifade edemeyeceği ayrıntılara girmekten kaçınmasını sağladığını düşünüyor. Ancak ona göre, aradan yaklaşık üç yıl geçtikten sonra bu gerekçe artık ikna edici değil.

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Alemany, Barcelona'nın teknik ekibinin başında üçüncü sezonunu geçiren Flick'in dili öğrenmek için yeterli zamana sahip olduğunu ekledi. Katalan kulübünde geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran Alemany, mevcut durumun sürmesinin artık yeniden değerlendirilmesi gereken bir mesele hâline geldiğini söyledi.

Böylece Flick'in dil meselesi, Barcelona hakkındaki medya tartışmalarında yer almaya devam ediyor. Bir kesim, düşüncelerini hâkim olduğu bir dilde doğru şekilde ifade etme isteğini anlayışla karşılarken diğerleri, kulüpte geçirdiği uzun sürenin İspanyolca, hatta kulübün resmi dili olan Katalanca konuşmaya başlaması için yeterli olduğunu düşünüyor.