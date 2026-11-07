Kendini ne sanıyor? Brezilya taraftarları Ancelotti yüzünden Raphinha'ya saldırdı

Barcelona'nın yıldızı Raphinha, uluslararası ara öncesinde yaptığı açıklamalarla çok sayıda Brezilyalı taraftarın öfkesini çekti.

Raphinha şöyle konuştu: "Teknik direktör Carlo Ancelotti bana gerçekten güveniyorsa, oynayacağım dakikaları yönetmesi gerektiğini bilir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir teknik direktör olarak bunu, yani oynayacağım dakikaları nasıl yöneteceğini bildiğini düşünüyorum. Bu konuyu konuştuk."

Tribuna sitesi, Raphinha'nın açıklamalarının sosyal medya üzerinden çok sayıda Brezilyalı taraftar nezdinde kabul görmediğini aktardı.

Brezilya Milli Takımı taraftarları, Raphinha'nın milli duygularını yitirdiğini ve yalnızca kulübü Barcelona'nın çıkarına bağlı hale geldiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz eylül ayında Raphinha, Brezilya Milli Takımı'yla Hindistan ve Avustralya karşısında oynanan iki hazırlık maçında 160 dakikadan fazla sahada kalmak için binlerce kilometre yol kat etti; ancak Barcelona'ya kas sakatlığıyla döndü ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kaldı.

Ne var ki Brezilyalı taraftarlar, Raphinha'nın teknik direktör Ancelotti hakkındaki son açıklamalarının ardından artık ülkesinin milli takımına değer vermediğini düşünüyor.

Brezilyalı taraftarların yorumları Raphinha'ya öfke doluydu. İçlerinden biri şöyle yazdı: "Kendini ne sanıyor da Ancelotti çapında bir teknik direktöre şartlarını dayatıyor?"

Bir diğeri ise şu karşılığı verdi: "Brezilya Milli Takımı formasını gururla giyersin ve ne zaman çağrılırsan oynarsın; mesele bu kadar basit."

Üçüncü bir taraftar şöyle devam etti: "Milli takımla henüz hiçbir önemli başarı elde etmemiş bir oyuncudan utanç verici bir davranış." Dördüncü bir taraftar ise şunları söyledi: "Bu kadar çok dinlenmek istiyorsa Barcelona'da kalmalı ve milli takımı gerçekten önemseyen birine kadroya katılma fırsatını bırakmalı."

Beşinci bir taraftar şöyle vurguladı: "Düşünün, Carlo Ancelotti'ye milli takım kadrosunu nasıl yöneteceğini alenen söyleme cüretini gösteriyor. Kulübüyle 60 dakika oynuyor ve birdenbire milli takım piramidinde son sözü söyleyen kişinin kendisi olduğunu sanıyor."

Altıncı bir taraftar ise öfkesini şu sözlerle dile getirdi: "Brezilya futbolunda şu anda bencillik ve kendini hak sahibi görme duygusu kontrolden çıkmış seviyelere ulaştı; milli takım formasına saygı ise tamamen yok oldu."

Raphinha'nın Brezilya Milli Takımı'yla yaşadığı son sakatlığın ardından Barcelona'ya dönüşünden bu yana 5 maçta forma giydiğini, ancak Hansi Flick'in oynadığı dakikaları yönetmesi sebebiyle bunların hiçbirinde 90 dakikayı tamamlamadığını belirtmek gerekir. Oyuncu bu beş maçta 3 gol kaydetti.

Genel olarak Raphinha, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 19 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.