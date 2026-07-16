Kendini kaybetti ve gökyüzüne baktı… Arjantin’in beraberlik golünün ardından Bellingham ne dedi?

Kameralar, maçın 85. dakikasında Arjantin'in attığı beraberlik golünün ardından İngiltere'nin yıldızı Jude Bellingham'ın tepkisini yakaladı.

Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde 1-0 geriden gelerek maçı 2-1 kazandı ve önümüzdeki Pazar günü finalde İspanya ile karşılaşacak.

Hayal kırıklığına uğramış Jude Bellingham, 85. dakikada Arjantin'in beraberlik golünü atmasının ardından öfkeyle tepki verirken kameralara yakalandı.

Lionel Messi, topu Enzo Fernández’e pasladı; Fernández ise kaleci Jordan Pickford’u geçip topu ağlara göndermek için bolca zamana sahipti.

"The Sun" gazetesine göre, dikkatli taraftarlar hemen internete akın ederek 23 yaşındaki Bellingham'ın, gökyüzüne bakarken "Top kalenin ortasında" diye bağırırken şaşkın göründüğünü belirttiler.

Bir taraftar “X” platformunda şöyle yazdı: “Bekford suçlanacak en son kişi; takımı maçta olması gerekenden daha uzun süre tuttu.”

Bir diğeri ise şöyle dedi: “Adam hayal kırıklığına uğramıştı. En çılgın rüyalarında bile böyle bir geri dönüşü hayal edemezdi.” Bir başkası da şöyle yazdı: “Tepkisi paha biçilemez! Konuyu tamamen kafasından silip attığı belli.”

Dördüncü bir kişi ise alaycı bir şekilde şöyle yorumladı: “Bekford olmasaydı skor 1-4 olacaktı.”

Ancak taraftarlar Bellingham’ı da savundu; içlerinden biri şöyle yazdı: “O sadece finale kalmak istiyordu. Onun için çok üzülüyorum.”