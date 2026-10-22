“Kendimizi kandırmayalım!” Bernardo Silva'dan El Clasico uyarısı: Orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'ndeki farklı galibiyette Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

Bernardo Silva, RB Leipzig karşısında alınan 4-1'lik rahat Şampiyonlar Ligi galibiyetinde Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Ancak Portekizli orta saha oyuncusu şimdiden Barcelona ile oynanacak kritik El Clasico'ya odaklandı. Oyun kurucu, La Liga şampiyonluk yarışının seyrini belirleyebilecek bu maç öncesinde Jose Mourinho'nun takımının taktiksel dengesini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

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Silva, Leipzig karşısında alınan farklı galibiyette ilk golünü attı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti, ancak ev sahibi ekibin sarsıntılı başlangıcı düşünüldüğünde skor, maçın gidişatını tam olarak yansıtmıyordu. Bundesliga ekibi ilk 45 dakikada defalarca tehlike yarattı; Thibaut Courtois'nın kritik müdahaleleri Real Madrid'in skorda geri düşmesini önledi.

Devre arasının ardından Real Madrid nihayet ritmini buldu. Silva, devre arasından hemen önce ağları bularak yazın Man City'den transferinden bu yana İspanyol devi adına ilk golünü kaydetti ve Avrupa'daki bu farklı galibiyete katkı sağladı. Farklı sonuca rağmen oyun kurucu, hücumdaki çok sayıda yetenekli oyuncuyu takıma uyumlu biçimde yerleştirmeye çalışırken kadronun hâlâ taktiksel uyum aradığını kabul etti.

İdeal taktiksel dengeyi bulmak

Son düdüğün ardından Movistar Plus+'a konuşan Bernardo, bireysel becerileri yüksek oyuncularla dolu bir kadroyu yönetmenin zorluğuna dikkat çekti. “Oyunu kontrol etmekle sıkıcı bir takım olmamak arasında denge kurmak zor,” diye açıkladı. “Bire bir pozisyonlarda bireysel olarak çok agresif, çalım atmayı ve boş alan bulmayı seven oyuncularımız var. Topa sahip olmakla ileri çıkıp doğrudan oynamak arasında denge kurmalıyız.

“Yoğun ve agresif oyunumuzu sürdürürken oyunu kontrol etmekle sıkıcı bir takım olmamak arasındaki dengeyi kurmak zor. Bunun için çok iyi hazırlanmalıyız.”

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İlk golünü ve takımın maça yavaş başlamasını değerlendiren eski Man City orta saha oyuncusu, kalecisini övdü. Bernardo, “Bu maçı kazandığım ve bu formayla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Zor bir maçtı; ikinci yarıda ilk yarıya göre çok daha iyiydik,” dedi. “İlk yarıda ceza sahamıza epeyce girmelerine izin verdik ve Thibaut kritik bir rol oynadı.”

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Kupalar için kenetlenmiş bir kadro şart

Real Madrid tüm kulvarlarda mücadele etmeyi hedeflerken Bernardo, takım olarak özgüven kazanmanın önemini vurguladı. “Takımın özgüvenini koruduğunu ve geliştiğini hissetmek güzel. Bence epey gelişiyoruz; henüz sezonun başındayız,” dedi. “Son üç ya da dört ayda kupalar için yarışabilmek adına maç maç kazanmaya devam etmeliyiz. Bu kulübün sizden beklentisi de bu.”

32 yaşındaki oyun kurucu, kendisinden istenen her türlü rolü üstlenmeye hazır olduğunu da açıkça belirtti. “Çok çalışmaya devam ediyorum. Bu kulübe bir, beş, on ya da doksan dakika boyunca yardım etmeye hazırım. Teknik direktörün bana ihtiyaç duyduğunu düşündüğü gün hazır olacağım,” diye konuştu. “Bir takımın işleyebilmesi için iki ya da üç oyuncudan fazlasına ihtiyaç vardır; fark yaratabileceğine inanan oyuncular gerekir. Az ya da çok düzenli oynayan oyuncularımızda bu var. Takımın havası iyi ve çok çalışmaya devam ediyoruz. Doğru yoldayız.”

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Sezonun gidişatını belirleyebilecek El Clasico

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Şimdi gözler, ezeli rakip Barcelona'ya karşı oynanacak büyük El Clasico mücadelesine çevrildi. La Liga'nın zirvesindeki çekişme sürerken Bernardo, bu karşılaşmanın sezonun bu erken dönemindeki öneminin ve puan tablosunda yaratabileceği değişimlerin farkında.

“Önemli bir maç; kendimizi kandırmayalım. Üç puan geride de kalabiliriz, dokuz puan geride de, hatta altı puan geride de,” uyarısında bulundu. “Sezonun başındayız ama bu puanlar bizim için önemli. Bu yüzden maça iyi bir sonuç alma konusunda büyük bir istekle çıkmalıyız.”