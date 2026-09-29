Salı akşamı Çekya ile oynanacak ikinci Uluslar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında Alman teknik adam, özellikle ciddi bireysel hataların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Topa sahip olduğumuz anlarda bireysel hatalar yaptık, özellikle de derinden oyun kurarken. Bunu tekrarlamamamız gerekiyor" diyen Tuchel, şu uyarıda bulundu: "Özellikle bu seviyede. Bu konuları geliştirmemiz gerekiyor. Garip bir şekilde, topa sahip olduğumuzda kendimiz için en büyük tehlike yine kendimizdik."

Açılıştaki İspanya karşısında alınan 2-3'lük yenilgide, son dünya şampiyonunun bulduğu iki golden önce Three Lions savunmasının yaptığı ağır bireysel hatalar vardı. Örneğin 0-1'de Manchester City'nin stoperi Marc Guehi, geriden oyun kurarken topu Lamine Yamal'a kaptırdı; Yamal da bu hatayı acımasızca değerlendirip erken gelen golü attı (6.).

2-2'de de İngiltere savunması, Nico O'Reilly özelinde iyi görünmedi. Yine ManCity ile sözleşmesi bulunan sol bek, topu gereksiz yere rakibi Dani Olmo'nun ayağına oynadı. Eski Leipzigli oyuncu da meşin yuvarlağı son olarak Alex Baena'ya aktardı ve Baena yaklaşık 16 metreden o anki beraberlik golünü kaydetti.

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İngiltere basını zayıf performansa nasıl tepki verdi?

Zayıf savunma performansı İngiltere basınını da şaşkına çevirdi. Telegraph, "İngiltere DNA'sını buldu: Defensively Not Able (savunma açısından yetersiz)" değerlendirmesini yaparken, BBC ise şu uyarıda bulundu: "İngiltere kendini kaosa teslim ediyor - ancak büyük ödülleri kazanmak için kontrole ihtiyacı var." Sun'a göre ise yenilginin başlıca sorumluları "Guehi'nin hatası ve Kane'in kaçırdığı penaltı" oldu.

Tuchel ise temel "yapı" konusunda memnun kaldığını belirtti ve bu nedenle yalnızca bir maçın ardından "henüz endişe için bir neden" görmediğini söyledi. Çeklere karşı savunmada çok daha olgun bir performans bekliyor.

Bu yenilginin ardından Tuchel ve İngiltere, 3. Grup'ta şimdilik üçüncü sırada yer alıyor. Sıradaki rakipler Çekya (29 Eylül) ve Hırvatistan (3 Ekim) olacak; ardından 6 Ekim'de Çekya ile rövanş maçı oynanacak.